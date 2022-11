Colombia en Sinisterra in rouw na plotseling overlijden van jeugdinternational

Woensdag, 30 november 2022 om 16:20 • Wessel Antes • Laatste update: 16:35

Andrés Balanta is dinsdag om het leven gekomen. De 22-jarige Colombiaan zakte tijdens een training met het Argentijnse Atlético Tucuman plotseling in elkaar en overleed ter plekke. Pogingen om hem te reanimeren waren tevergeefs, zo meldt zijn club. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.

In Zuid-Amerika is men overdonderd door het nieuws. Balanta speelde dit seizoen op huurbasis voor Atlético Tucuman, de nummer vijf van de Argentijnse competitie. In zijn thuisland stond de defensieve middenvelder nog altijd onder contract bij Deportivo Cali, waarmee hij 116 officiële wedstrijden speelde. Vorig jaar werd Balanta landskampioen met de club uit zijn geboortestad.

Balanta kwam uit voor verschillende jeugdelftallen van Colombia en was daar teamgenoot van voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra. De aanvaller van Leeds United reageert via Instagram op het trieste nieuws. “Rust in vrede, veel sterkte aan de familie.” Ook de Colombiaanse voetbalbond is in rouw om het overlijden van Balanta. “We betuigen ons medeleven aan zijn familie, vrienden en geliefde. Rust zacht.”

Ook Kevin Velasco, sterspeler van Deportivo Cali, plaatst een hartverscheurend bericht op zijn Instagram. “Mijn vriend, mijn Bala, rechterhand”, begint hij het bericht, om vervolgens een opsomming aan lovende woorden te maken. “Loyaliteit, nederigheid, genegenheid, liefdevol, ambitieus. Moge je rusten in vrede mijn kleine broer. Ik hou van je, waar je ook bent.” Velasco sluit het bericht af met huilende emoticons.