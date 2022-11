Wereld in de ban van Gakpo; Engelse media zien specifieke rol weggelegd

De zinderende prestaties van Cody Gakpo op het WK in Qatar zijn niet alleen voor Nederlandse journalisten een reden om de pen op te pakken. Ook buitenlandse media schrijven volop over de 23-jarige buitenspeler. Met name in Engeland is men overtuigd van zijn kwaliteiten. The Manchester Evening News ziet zelfs een specifieke rol voor Gakpo weggelegd: die van spits bij Manchester United.

“Bij PSV speelt Gakpo vaak als linksbuiten, maar Louis van Gaal laat zien dat hij meer in zijn mars heeft. Sinds Gakpo naar de spitspositie is verhuisd, bloeit hij nog meer op”, schrijft de regionale krant. “Hij is de sterspeler van een Nederlands elftal dat verder teleurstelt, de kwaliteit van zijn doelpunten kan niet worden genegeerd. Hij rekent tijdens dit WK definitief af met het idee dat hij niet als spits kan spelen.” United moet in januari toeslaan en Gakpo kopen, zo is het oordeel. “Het is duidelijk dat hij naar Manchester wil en Ten Hag kan het niet riskeren om achter andere spelers aan te gaan die dat niet zien zitten.”



Van de Daily Mail krijgt Gakpo een 8 voor zijn optreden tegen Qatar (2-0 winst). “The Sky is the Limit voor de aanvaller van PSV”, schrijft de krant. The Sun is het daar overduidelijk mee eens. “Gakpo is een van de sterren van dit WK aan het worden, hij is een van de kanshebbers voor de Gouden Schoen.” De BBC romantiseert het verhaal dat Gakpo aan het schrijven is. “Cody Gakpo heeft een veel beter WK dan hij vier jaar geleden had, toen hij als tiener moest kijken naar een WK waarvoor zijn land zich niet kwalificeerde. Inmiddels speelt hij een grote rol in een elftal dat zich ongeslagen heeft gekwalificeerd voor de achtste finales van het eindtoernooi.”

De Spaanse Mundo Deportivo noemt Gakpo de ‘blikopener’ van het Nederlands Elftal. “Hij opende de score in de overwinning tegen Senegal, zette zijn ploeg op voorsprong in het gelijkspel tegen Ecuador en tegen Qatar zorgde hij ook voor de eerste goal.” AS en Marca zien hem nu al als ‘een van de uitblinkers op het toernooi’. Ook in Duitsland vallen Gakpo’s prestaties op: “Nederland kan weer rekenen op Cody Gakpo”, kopt Bild. Het Franse L’Equipe roemt tot slot de ‘briljante wijze’ waarop Gakpo Nederland op sleeptouw neemt tijdens het toernooi in Qatar.