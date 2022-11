Memphis Depay heeft favoriete aanvalstrio voor ogen voor WK-restant

Woensdag, 30 november 2022 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:08

Louis van Gaal lijkt zijn ideale opstelling nog niet te hebben gevonden. De bondscoach van het Nederlands elftal begon dinsdag tegen Qatar voor de derde keer met een andere basisopstelling. Ditmaal waren er basisplaatsen voor Marten de Roon en Memphis Depay. Laatstgenoemde is nog altijd niet volledig hersteld van zijn blessure en stond voor het eerst dit toernooi in de basis. In gesprek met De Telegraaf laat Depay zich uit over zijn favoriete aanvalspartner bij het Nederlands elftal en benoemt hij ook wie hij het liefst als nummer 10 ziet.

Van Gaal trad dit WK al met verschillende aanvallers aan. Zo mochten tegen Senegal Steven Bergwijn en Vincent Janssen het vanaf het begin laten zien, terwijl vier dagen later Cody Gakpo de aanvalspartner van Bergwijn was. Tegen Qatar verscheen Depay voor het eerst aan de aftrap. De aanvaller van Barcelona zag Gakpo bij zijn derde groepswedstrijd opnieuw doel treffen. "Cody is een fantastische speler, een klinische speler”, aldus Depay. "Het is knap dat hij er deze wedstrijd weer staat. En het is fantastisch dat hij dit op dit podium kan doen."

Gakpo werd na Wesley Sneijder (2010) de tweede Oranje-speler die op een WK wist te scoren met rechts, links en het hoofd. De PSV'er vijzelt zijn transferwaarde behoorlijk op en lijkt te kunnen rekenen op serieuze interesse van Manchester United. "Ik heb een prima klik met hem", stelt Memphis. "Maar ik denk dat ik toch het liefst met Steven Bergwijn speel. Die is nog balvaster en dan kan Cody eroverheen komen. Maar we hebben heel veel verschillende spelers met kwaliteiten." Gakpo speelde tijdens de eerste groepswedstrijd als nummer 10, een plek waar hij bij PSV nog niet eerder stond.

Als het aan Depay ligt, maakt hij zaterdag tegen de Verenigde Staten voor de eerste keer dit toernooi de negentig minuten vol. Dat gebeurde zowel bij Oranje als Barcelona nog niet deze jaargang. Bij Barça bleef zijn aandeel dit seizoen beperkt tot twee wedstrijden in LaLiga. Daarin wist hij wel eenmaal te scoren. "Ik denk dat er nu een streep doorheen moet en dat ik geen vragen meer hoef te horen ’of ik fit ben’. Ik heb een aantal heerlijke loopacties gehad en voel me gewoon goed. Wat mij betreft ben ik klaar voor een hele wedstrijd", aldus de centrumspits.