Cruijff erkent: Barcelona volgt verrichtingen van Ajacied op de voet

Woensdag, 30 november 2022 om 12:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:33

Barcelona heeft Mohammed Kudus al langere tijd in het vizier, erkent Jordi Cruijff. De Ghanees maakte een jaar geleden dermate veel indruk tijdens een wedstrijd van Ajax, dat hij sindsdien speciale aandacht geniet in Catalonië. Voor een overstap naar Barcelona is het echter nog te vroeg, zo betoogt Cruijff bij RAC1.

De sportief directeur van los Azulgrana wordt op de Catalaanse radiozender gevraagd naar Kudus' prestaties op het WK. De twintigvoudig international (zeven goals) besliste het duel met Zuid-Korea met een dubbelslag in het voordeel van the Black Stars (3-2) en speelde ook al een puike partij tegen Portugal (3-2 verlies). Cruijff beaamt 'dat Kudus daardoor in de schijnwerpers komt te staan'.

Dat stond de Ajacied in Spanje echter al langere tijd, onthult de zoon van wijlen Johan Cruijff. "Ik heb hem een jaar geleden zien spelen en volg zijn carrière bij Ajax op de voet. Het is nog lang niet zo ver dat we als Barcelona geïnteresseerd in hem zijn, daar is absoluut geen sprake van. Maar hij is wel iemand die opvalt", aldus de oud-middenvelder, die tevens zegt 'verbaasd' te zijn over de discussie over Kudus' ideale positie.

Barcelona behoort dus niet tot het rijtje clubs die hengelt naar de diensten van de 22-jarige creatieveling. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij zijn aartsrivalen Liverpool en Everton in ieder geval in een hevige strijd verwikkeld om zijn handtekening. Sky Deutschland meldde eind oktober al dat de zaakwaarnemer van Kudus' gesprekken had gevoerd met Borussia Dortmund over een eventuele transfer. In het Rührgebied wordt gevreesd voor een vertrek van zowel Youssoufa Moukoko als Jude Bellingham.