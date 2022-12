Unibet: een odd van 2.75 voor een cruciale zege van België op Kroatië!

Donderdag, 1 december 2022 om 09:00

Voor België staat er donderdagmiddag een cruciaal duel met Kroatië op het programma. Onze Zuiderburen moeten in principe winnen om de volgende ronde van het WK te bereiken. Waar Marokko en de Kroaten al vier punten hebben verzameld, staan de Rode Duivels pas op drie punten na twee groepsduels. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze allesbeslissende kraker.

Kroatië begon het WK in Qatar met een doelpuntloos gelijkspel met Marokko. Hoewel de Kroaten het initiatief namen, wist het elftal van bondscoach Zlatko Dalic aanvallend geen vuist te maken. In de tweede groepswedstrijd was dat wel anders: Canada werd afgelopen zondag met 4-1 van de mat geveegd. Andrej Kramaric was de grote man bij Vatreni door twee doelpunten te scoren. Marko Livaja en Lovro Majer waren verantwoordelijk voor de overige Kroatische treffers.

Voor de Belgen is het WK tot dusver minder succesvol. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez wist in de eerste groepswedstrijd nog een minimale zege te boeken op Canada (1-0), maar moest tegen Marokko het onderspit delven (0-2). De Belgische media zijn al dagen in de ban van spanningen binnen de selectie. Tegen Kroatië zullen de Rode Duivels die spanningen opzij moeten zetten, willen ze zich nog plaatsen voor de achtste finales. Anders is het over en uit voor de Belgische Gouden Generatie.

De Kroaten zullen tegen België weer volop hopen op doelpunten van Kramaric. De 76-voudig international staat momenteel op 22 interlanddoelpunten voor zijn thuisland. De Belgen zullen er alles aan doen om Romelu Lukaku klaar te stomen voor de wedstrijd. De topscorer aller tijden van België was tegen Canada absent en kon tegen Marokko slechts negen minuten invallen. In 103-interlands voor de Rode Duivels was de 29-jarige spits al 68 keer trefzeker. Michy Batshuayi, zijn concurrent, staat op 27 treffers in vijftig interlands.

