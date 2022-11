Karsdorp heeft er nieuwe optie bij en kan naar negentienvoudig landskampioen

Woensdag, 30 november 2022 om 11:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:47

Het heeft er alle schijn van dat Rick Karsdorp na de winter niet meer in het shirt van AS Roma speelt. De rechtervleugelverdediger leeft in onmin met trainer José Mourinho en kreeg van de Portugese oefenmeester zelfs al te horen dat hij mag vertrekken. Verschillende clubs toonden daarop interesse. Corriere dello Sport weet nu te melden dat ook Fenerbahçe zich gemeld heeft. Roma voelt echter alleen wat voor een definitief vertrek van de Nederlander, terwijl de geïnteresseerde clubs azen op een huurconstructie.

Het bestuur van AS Roma hoopt de verslechterde relatie tussen Mourinho en Karsdorp te herstellen, maar Italiaanse media plaatsen hun vraagtekens bij de kans van slagen. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn er meerdere clubs met interesse in Karsdorp, waaronder Juventus, AC Milan, Bologna, Olympique Marseille, Olympique Lyon en zelfs Feyenoord. Ook Fenerbahçe schijnt nu belangstelling te hebben, melden Turkse media en Corriere dello Sport. Bij de meeste clubs zou het gaan om een huurperiode.

Roma zou echter totaal niet bereid zijn om de snelle rechtspoot te verhuren en staat alleen open voor een definitieve verkoop. Karsdorp, die volgens Transfermarkt zo'n negen miljoen euro waard is, ligt nog tot medio 2025 vast in Rome. Turkse media weten dat Fenerbahçe bij AS Roma heeft geïnformeerd naar de contractsituatie van Karsdorp. Ook Istanbul Basaksehir zou in de markt zijn. Er is bij de Romeinse club nog geen officieel bod binnengekomen, maar daar zou de komende dagen zomaar verandering in kunnen komen, zo klinkt het.

Karsdorp speelt al sinds 2017 voor Roma, dat hem destijds voor zo’n zestien miljoen euro overnam van Feyenoord. Sindsdien kwam de vleugelverdediger 122 keer in actie voor de club, waarin de drievoudig international goed was voor één doelpunt en dertien assists. Dit seizoen staat de teller op negen Serie A-wedstrijden, waarvan zeven keer als basisspeler. In de Europa League verscheen Karsdorp twee keer aan de aftrap als basisspeler. De in Schoonhoven geboren verdediger maakte in 2016 zijn debuut in Oranje onder Danny Blind. De jaren daarna werd hij niet meer bij de definitieve selectie gehaald.