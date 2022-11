Jeremie Frimpong in tranen: verdediger moet Oranje-training staken

Woensdag, 30 november 2022 om 11:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:37

Jeremie Frimpong heeft de training van het Nederlands elftal woensdagmorgen noodgedwongen moeten staken. De 21-jarige vleugelverdediger viel geblesseerd uit tijdens een partijvorm. Op beelden van ESPN is goed te zien dat Frimpong zeer geëmotioneerd is, omdat een debuut voor Oranje nu mogelijk in het water valt.

De invallers en reserves van het Nederlands elftal werkten woensdag op 'the day after Qatar' de gebruikelijke trainingspartij af. Daarbij viel Frimpong uit, zo blijkt. De verdediger van Bayer Leverkusen grijpt op het fragment naar zijn rechterenkel, alvorens hij in bijzijn van de medische stap van het trainingsveld strompelt. Het is niet bekend of Frimpong geblesseerd is geraakt tijdens een contactmoment of op een andere manier.

Jeremie Frimpong verlaat de training van Oranje vroegtijdig ?? pic.twitter.com/ChfC0QGZX2 — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2022

Frimpong is samen met Xavi Simons de enige selectiespeler van Oranje die nog op zijn debuut wacht. Denzel Dumfries geniet doorgaans de voorkeur van Louis van Gaal op de rechtsbackpositie, terwijl ook Jurriën Timber daar eventueel uit de voeten kan. Het is dus hoogstens onzeker of Frimpong überhaupt in actie zou zijn gekomen in Qatar; zijn emoties zullen meer gestoeld zijn op de mogelijkheid dat dat kon.

Het zal bovendien voelen als een déjà vu voor de jonge Amsterdammer. Frimpong werd afgelopen maart voor het eerst in de voorselectie van Oranje opgenomen, maar raakte vlak daarna zwaar geblesseerd. Daardoor kon er een streep door het restant van zijn seizoen en dus ook zijn Oranje-debuut. Frimpong behoorde toen hij eenmaal weer fit was nooit tot de definitieve groep van Van Gaal, tot deze winter. Hij werd verkozen boven Devyne Rensch als back-up voor Dumfries.