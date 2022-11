‘Alleen een krabbel scheidt Cristiano Ronaldo nog van monstercontract’

Woensdag, 30 november 2022 om 10:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:56

Cristiano Ronaldo is op een haar na speler van Al-Nassr, zo weet Marca. De Portugese steraanvaller zal volgens de krant in een tijdsbestek van tweeënhalf seizoen liefst vijfhonderd miljoen euro gaan opstrijken in Saudi-Arabië, verdeeld over salaris en advertentie-inkomsten. De aanbieding zou eenvoudigweg te goed zijn voor Ronaldo om te kunnen weigeren.

CBS Sports bracht zondag al naar buiten dat Al-Nassr een duizelingwekkend aanbod bij de routinier had neergelegd. Hoewel de Saudi-Arabische competitie een behoorlijke stap omlaag in niveau is voor Ronaldo, is geen enkel Europees team in staat hem een dusdanig lucratieve aanbieding te doen als Al-Nassr. Ook in de MLS, waar de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar naar verluidt begeerd wordt door het Inter Miami van David Beckham, zit men minder ruim in de financiële middelen.

Het geldelijke plaatje van de Arabieren blijkt dus voldoende om de inmiddels transfervrije Ronaldo te kunnen overtuigen. Ook David Ospina, Vincent Aboubakar en Luiz Gustavo zwichtten onder meer al voor de miljoenen van Al-Nassr. De club uit Ryad staat momenteel derde in de Saudi-Arabische competitie en hoopt zich met de hulp van Ronaldo te ontwikkelen tot absolute alleenheerser. Vorig seizoen eindigde Al-Nassr nog als tweede achter Al-Hilal.

Er lijkt echter nog slechts één beer op de weg te zijn voor Al-Nassr. Ronaldo heeft namelijk aangegeven te zullen stoppen als Portugal het WK wint. Het team van Fernando Santos behaalde zes punten in de eerste twee groepswedstrijden en is derhalve al door naar de achtste finale. Daarin komt Portugal vermoedelijk uit tegen de nummer twee van Groep G: Zwitserland, Kamoen of Servië. Ronaldo was op het WK vooralsnog goed voor één treffer.