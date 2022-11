Courtois zet kleedkamer op scherp: ‘Als ik erachter kom wie dat gelekt heeft...’

Woensdag, 30 november 2022 om 10:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:42

Bij de Belgische nationale ploeg wordt dit WK meer over randzaken gesproken dan over het voetballende gedeelte. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez zit door de nederlaag tegen Marokko en de aanstaande clash met Kroatië in een lastig parket wat betreft het bereiken van de volgende ronde. Ondertussen doen verhalen de ronde dat in de kleedkamer van de Rode Duivels gevochten zou zijn tussen spelers. Eden Hazard wil daar niets van weten.

De aanvaller van Real Madrid was zelf plots de hoofdrolspeler, nadat L'Équipe beweerde dat hij neus aan neus zou hebben gestaan met Jan Vertonghen. "Wij hebben niet gevochten. Jan is groter dan ik", zei Hazard gekscherend tijdens de persconferentie. "Nee, er is niets van waar. Er was geen discussie. Jan en ik kunnen nog steeds goed overweg. Dat ik wel heb gezegd dat onze verdedigers niet de snelste zijn? Jan vroeg me of ik dat inderdaad had gezegd. Ik zei lachend dat hij niet zo snel meer is. Hij gaf me gelijk. Iedereen kent mij. Ik zeg weleens iets met een kwinkslag."

Hazard zou de persconferentie in eerste instantie met Vertonghen afleggen, maar dat veranderde later in Thibaut Courtois. Vanwege 'praktische redenen', zo stelde de Belgische voetbalbond. De ploeggenoten stonden elkaar half tijdens het perspraatje, waarbij de doelman een duidelijke waarschuwing leek uit te delen aan een van zijn ploeggenoten. "We werken met heel veel mensen samen, dus we weten niet wie iets gezegd heeft. Dat iedereen dat voor waar aanneemt, is een grote fout. We hoeven niet per se te weten te komen wie er gelekt heeft. Maar als we er toch achterkomen, was het zijn laatste dag bij de Rode Duivels."

Leeftijd

Tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Canada kregen Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne het al met elkaar aan de stok op het veld. De middenvelder wenste de bal vaker in de voet te krijgen, terwijl de voormalig Ajacied even daarvoor een assist had afgeleverd met een dieptepass. Ook zouden meerdere ploeggenoten zich hebben uitgesproken over het feit dat de selectie te oud zou zijn. "Leeftijd is niet zo belangrijk", stelt Courtois. "Kijk naar Benzema of Modric. Iedereen moet gewoon doen wat hij moet doen. Strijdlust is het belangrijkste en tactisch was het niet slecht tegen Marokko. Alleen klopt het wel dat wij te weinig kansen creëren - dat is ons grootste verbeterpunt."

België moet alle zeilen bijzetten om zich te verzekeren van de knock-outfase. De ploeg van Martínez neemt het donderdag in de laatste groepswedstrijd op tegen Kroatië. Bij een overwinning op de vicewereldkampioen is de volgende ronde een feit. De andere poulewedstrijd gaat tussen Marokko en Canada. Op dit moment leidt Kroatië de poule met vier punten. Marokko verzamelende evenzoveel punten. "Ik ben er zeker van dat als wij het plan goed uitvoeren, wij een goed resultaat kunnen pakken tegen Kroatië", besluit Courtois hoopvol.