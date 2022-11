De VS zijn op hun hoede voor één Oranje-speler: ‘Natuurlijk ken ik hem!’

Woensdag, 30 november 2022 om 09:52 • Tom Rofekamp

De Verenigde Staten verzekerden zich zaterdagavond laat met een 0-1 zege op Iran van de tweede plek in Groep B. Daardoor nemen de Amerikanen het in de achtste finale op tegen het Nederlands elftal. Voormalig Ajacied Sergiño Dest heeft in ieder geval zin in het treffen, zo vertelt hij na afloop aan het Algemeen Dagblad. Zijn collega-verdedigers zetten zich intussen schrap voor de toorn van Cody Gakpo.

"Geweldig, echt geweldig", reageert Dest, wanneer hij gevraagd wordt naar de loting voor de achtste finale. De vleugelverdediger van AC Milan bracht zo'n beetje zijn hele leven in Nederland door, maar heeft een Surinaams-Amerikaanse vader. Daarom krijgt het treffen met Oranje extra lading voor Dest. Vooral omdat hij straks ook tegenover ex-ploeggenoten Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Noa Lang, Daley Blind en Jurriën Timber staat. "Ze moeten uitkijken!", roept Dest ze toe.

Collega Tim Ream bereidt zich ondertussen voor op een confrontatie met Gakpo. De stopper van Fulham is onder de indruk van wat de Gakpo zowel dit toernooi als de rest van het seizoen al laat zien. "Natuurlijk ken ik hem! Zijn statistieken zijn indrukwekkend, hij is dit hele seizoen al bij heel veel doelpunten betrokken. Dus daar moeten we ons goed op voorbereiden." Gakpo staat dit WK vooralsnog op drie goals in drie wedstrijden; in clubverband had hij 24 wedstrijden nodig voor dertien treffers en 17 assists.

Amerikaanse captain is van vele markten thuis

Hoewel Christian Pulisic (van wie het overigens nog hoogstens onzeker is of hij het duel met Oranje haalt) de absolute vedette is van the Yanks, lijkt Nederland ook speciale aandacht te moeten reserveren voor Tyler Adams. Ream heeft mooie woorden over voor zijn captain. "Tyler laat het spel makkelijker lijken. Het is een plezier om achter hem te spelen." Adams baarde overigens niet alleen opzien met zijn voetbalkwaliteiten. De middenvelder bleef opvallend beleefd bij een spervuur aan politieke vragen van een Iraanse journalist bij de persconferentie vooraf.