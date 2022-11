Frank Lammers windt zich op Belgische tv op over Van Gaal: 'Zo'n hekel aan'

Woensdag, 30 november 2022 om 09:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

Het Nederlands elftal beweegt zich tot op heden moeiteloos door het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal heeft zich als groepshoofd geplaatst voor de achtste finales en neemt het daarin zaterdag op tegen de Verenigde Staten. Frank Lammers is duidelijk nog niet gecharmeerd van Oranje en in bijzondere mate Louis van Gaal. De acteur was dinsdag te gast op de Belgische televisie en sprak daar zijn verbazing uit over het karakter van de 71-jarige bondscoach.

Lammers was samen met Youri Mulder te gast bij het programma Villa Sporza op Eén, toen hem gevraagd werd naar Van Gaal. "Het gaat altijd over Van Gaal zelf", aldus Lammers. "Hij denkt dat hij een alleswetend genie is, maar dat is hij niet hoor. Eén van mijn lievelingsverhalen over hem was toen hij op een reünie van zijn school ging polsstokspringen zonder het ooit gedaan te hebben. Hij sprong naast de mat en brak zijn been. Hij denkt dan echt dat hij dat kan."

Volgens Lammers is er een rode draad te ontdekken in het gedrag van Van Gaal. "Ook op de persconferenties wil hij altijd gelijk hebben, daarom loopt het ook niet helemaal in dit team. Hij zal nooit toegeven dat hij ergens fout zit. Dit is verschrikkelijk wat hij nu doet, dat hij zegt dat hij Gakpo in de spits heeft gezet. Trainers die het zelf opeisen als het goed gaat, maar het bij de spelers leggen als het niet loopt, daar heb ik zo'n hekel aan. Daarom ben ik ook heel bang dat we wereldkampioen worden, want dan moeten we dat heel lang aanhoren."

Lammers is van mening dat Van gaal het altijd op deze manier doet. "Als het goed gaat, is het dankzij hem." Frank de Boer was in de ogen van Lammers overigens niet heel veel beter. "Die had andere problemen", stelt Lammers, terwijl hij het karakteristieke mompelen van De Boer imiteert. Lammers en De Boer speelden in aanloop naar het EK van 2020 in een trailer van de Belgisch-Nederlandse fictiereeks Undercover. "Dat acteren doet hij hartstikke goed. Nee serieus, dat vond ik echt. Heel naturel", besluit Lammers.