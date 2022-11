Pulisic juicht vanuit ziekenhuisbed en heeft boodschap voor Oranje

Dinsdag, 29 november 2022 om 23:52 • Rian Rosendaal

Christian Pulisic gaat ervan uit dat hij zaterdag gewoon in actie kan komen tegen Oranje in de achtste finale van het WK. De aanvaller van de Verenigde Staten viel dinsdagavond geblesseerd uit na zijn doelpunt tegen Iran (0-1 overwinning) en er waren gelijk zorgen over zijn inzetbaarheid in de volgende ronde. Pulisic laat echter vanuit het ziekenhuis weten dat hij op tijd fit zal zijn voor de ontmoeting met Nederland over enkele dagen.

"Ik ben zo ongelooflijk trots op mijn jongens", laat een opgeluchte Pulisic dinsdagavond vanuit zijn ziekenhuisbed en via sociale media weten. "Ik zal er klaar voor zijn zaterdag, maak je maar geen zorgen." De trefzekere aanvaller lijkt daarmee aan te geven dat hij op zaterdag gewoon zijn opwachting kan maken in het duel met Oranje, ondanks het uitvallen in de rust van de afsluitende groepswedstrijd tegen Iran. Pulisic had veel pijn na zijn botsing met doelman Alireza Beiranvand en een wissel was dan ook noodzakelijk.

Christian Pulisic from the hospital after suffering an abdominal injury against Iran ??????



(via @AreaSportsNet, @Adimitri24) pic.twitter.com/zUM0Ewhbxw — ESPN (@espn) November 29, 2022

Volgens het Amerikaanse FOX heeft Pulisic een buikspierblessure overgehouden aan de harde botsing met de keeper van Iran. Bondscoach Gregg Berhalter sprak na afloop van de zwaarbevochten zege kort over de blessure van zijn aanvaller. "Ik kan nog geen updates geven. Maar wat ik steeds al heb gezegd: 'Het is geweldig als een van je beste spelers ook altijd het hardste werkt. Over Christian kan ik niet positief genoeg zijn", is Berhalter lovend over Pulisic.