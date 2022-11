Hooiveld windt zich op: ‘Het is dieptriest, zij moeten zich kapotschamen!’

Woensdag, 30 november 2022 om 00:14 • Kevin van Buuren • Laatste update: 00:21

Jos Hooiveld veroordeelt de rellende fans van Marokko in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Brussel na de gewonnen WK-wedstrijd tegen België (0-2). De oud-voetballer sprak zich uit over de kwestie toen het ter sprake kwam in het programma Leeuwen van Voetbalzone. Zondagavond verschenen berichten over Marokkaanse fans die vernielingen aanrichtten en brand stichtten na de winstpartij. Met name in Brussel zouden de gemoederen hoog zijn opgelopen, meldde Het Laatste Nieuws. Hierdoor werd het voetbal opnieuw gekaapt door een politieke discussie waarbij onder meer de Vlaams-nationalistische politicus Filip Dewinter en PVV-leider Geert Wilders direct van zich lieten horen op Twitter.

Als de Marokkanen verliezen: rellen… Als de Marokkanen winnen: rellen… De uitkomst v/e voetbalwedstrijd tegen #Marokko is op voorhand bekend: rellen… De verliezers zijn ook bekend: de belastingbetalers… #Brussel pic.twitter.com/3A3kL52jrg — Filip Dewinter (@FDW_VB) November 27, 2022

“Dieptriest", zegt Hooiveld, die zich opwindt over de relschoppers. "De helden, waar die dag om moet draaien, zet je compleet in hun hemd. Degenen die aan die vernielingen meededen, hebben ook hun hele familie in het hemd gezet. Die moeten zich kapotschamen.” De voormalig verdediger onderhoudt nauw contact met verschillende vrienden uit de Marokkaanse gemeenschap. Daar zijn de mensen kritisch. Ook op TikTok verscheen een filmpje met de tekst: "Waarom moeten wij het altijd verpesten? Jullie geven Wilders en zijn Belgische collega nóg meer werk."

Hooiveld begrijpt de kritiek. “Meer dan terecht. Laten we vooropstellen: het is niet een hele grote groep. Maar die zetten wel die hele grote groep voor lul. Want dit wordt allemaal weer geassocieerd met de Marokkaanse gemeenschap, Dat is dood- en doodzonde. Het was hun derde winstpartij op een WK ooit. Draag die trots uit!” Tot slot wil Hooiveld de aandacht vestigen op het positieve: “De mensen in het stadion gingen alles opruimen. En die ene jongen met de Marokkaanse vlag schaamde zich kapot en ging de straten opruimen. Dat zijn de mensen die een platform verdienen.”

Op beelden op internet was te zien hoe onder meer scooters en stepjes in brand werden gestoken op straat. Ook werd zeker één auto vernield. De relschoppers zouden de politie bovendien bekogeld hebben met stenen, zo klonk het in de Belgische media. In aanloop naar het duel tussen België en Marokko waren er ook al enkele opstootjes, schreef bovengenoemd dagblad. Na het laatste fluitsignaal escaleerde de boel dus. Het was niet exact bekend wie de relschoppers waren, maar Het Laatste Nieuws schreef dat er zeker 'een aantal' Marokkaanse fans bij betrokken waren.