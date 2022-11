‘Ajax schrapt één naam op lijst voor trainingskamp om verlenging af te dwingen’

Dinsdag, 29 november 2022 om 23:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

Ajax voert de druk bij Sontje Hansen om zijn contract te verlengen verder op, zo meldt Ajax Showtime. De Amsterdammers namen de twintigjarige aanvaller niet mee op trainingskamp in het zuiden van Spanje, nadat de contractbesprekingen niet tot een akkoord leidden. Hansen mag per 1 januari het gesprek aan met andere clubs, die hem in de zomer transfervrij zouden kunnen inlijven.

Op dit moment traint Hansen individueel op Sportpark De Toekomst, terwijl de niet-internationals van Ajax in Marbella bivakkeren. De clubleiding wilde het talent alleen meenemen naar Spanje als hij zijn contract direct zou verlengen. De gesprekken verlopen stroef, maar zijn nog niet afgebroken. Hansen staat in principe wel open voor een langer verblijf in de hoofdstad, zo klinkt het.

Hansen werd door Ajax tien jaar geleden opgenomen in de jeugdopleiding en gold lange tijd als een van de grotere talenten van De Toekomst. Toch wacht de rechtsbuiten na slechts twee optredens in de hoofdmacht nog op zijn definitieve doorbraak. Hansen is bezig aan zijn derde volledige seizoen bij Jong Ajax. In de Keuken Kampioen Divisie staat de aanvaller op 74 wedstrijden, waarin hij 13 goals en 13 assists produceerde.

Ajax is met een uitgeklede selectie van 27 spelers afgereisd naar Marbella. Lucas Ocampos, Lisandro Magallán en Kik Pierie behoren daar niet toe. Ajax ziet geen toekomst voor het drietal, dat mag uitkijken naar een winters vertrek. Ocampos gaat mogelijk direct terug naar Sevilla, de club waarvan de Argentijnse rechtsbuiten wordt gehuurd. Ook de WK-gangers van Ajax zijn logischerwijs niet mee op trainingskamp.