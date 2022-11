De Kromme is het oneens met lof Van Gaal: ‘Hebben hem wat te groot gemaakt’

Dinsdag, 29 november 2022 om 23:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:19

Willen van Hanegem is kritisch op Memphis Depay. De spits van Barcelona maakte tegen Qatar (2-0 winst) voor het eerst dit toernooi zijn opwachting in de basis. De Kromme is echter allerminst overtuigd van Depay, die na 66 minuten werd vervangen door Vincent Janssen.

Bondscoach Louis van Gaal was na afloop lovend over de inbreng van Memphis tegen Qatar. “Door Memphis maken we het verschil", zei hij bij de NOS. “Hij is ongelooflijk belangrijk. Ik ben uitermate tevreden. Vergeet niet dat hij twee maanden niet heeft gespeeld.” De spits speelde een half uur tijdens het openingsduel met Senegal (2-0 winst) en kwam in de rust binnen de lijnen tegen Ecuador (1-1). Met zijn basisplaats tegen Qatar wil Van Gaal Memphis klaarstomen voor de achtste finales. "Willen we wereldkampioen worden, dan moet Depay spelen", aldus Van Gaal.

De optredens van Memphis op het WK in Qatar kunnen Van Hanegem echter nog niet bekoren. “Ik vind dat zelf wat overdreven en ik denk ook dat we hem inmiddels een beetje te groot hebben gemaakt. Een prima speler als hij fit is, maar nu lijkt het alsof alles van hem zal afhangen. Zijn invalbeurten in Qatar waren erg moeizaam en de basisplaats tegen Qatar is mislukt qua spel, alleen niet qua minuten.” Van Hanegem heeft grote twijfels of Memphis zijn goede vorm snel weer kan hervinden. “Dus moet je ook kijken naar jongens die het vermogen hebben om iets te beslissen. Van Gaal heeft het in aanloop naar Qatar bijvoorbeeld uitgebreid over Xavi Simons gehad.”

Van Gaal was in aanloop naar het WK-duel nog positief over Simons en hintte naar een mogelijke invalbeurt van zijn pupil. De bondscoach koos er uiteindelijk toch voor om Simons tegen Qatar negentig minuten op de bank te houden. “Laat hem dan ook invallen in een wedstrijd die al binnengesleept is en waarin we wel iets van onbevangenheid konden gebruiken”, aldus Van Hanegem. “Nu moet hij zaterdag misschien debuteren in de knock-outfase, als Louis hem dan wel tijd gunt. Dus kijken we allemaal naar Cody Gakpo.”