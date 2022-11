Afellay: ‘Het zal natuurlijk enorm schelen als hij niet meedoet tegen Oranje’

Dinsdag, 29 november 2022 om 22:46 • Rian Rosendaal

Ibrahim Afellay denkt dat het Nederlands elftal het zaterdag nog weleens lastig kan krijgen tegen de Verenigde Staten in de achtste finale van het WK. De analist van de NOS zag de aanstaande opponent van Oranje dinsdagavond een sterke wedstrijd afleveren tegen Iran (0-1 overwinning). Afellay denkt dat veel zal afhangen van het meespelen van Christian Pulisic, die na zijn doelpunt geblesseerd raakte en noodgedwongen gewisseld moest worden.

Afellay krijgt van presentator Sjoerd van Ramshorst de vraag waar Oranje zaterdag extra op moet letten bij de Amerikaanse ploeg. "Het zal natuurlijk enorm schelen als Pulisic niet meedoet", doelt hij op het uitvallen van de matchwinner van dinsdagavond. "Want dat merkte je ook wel bij Amerika in de tweede helft. Maar ze kunnen wel heel gevarieerd spelen. Ze hebben zoveel snelheid en explosiviteit. En ook in de omschakeling zijn ze goed. En ze komen er heel snel uit, met Weah er ook bij. Ze hebben ook heel veel snelheid voorin."

"Maar ook opbouwend", verlegt Afellay de aandacht naar de achterste linie van de Verenigde Staten. "Ze kunnen dus ook van achteruit opbouwen. Maar dat waren ze in de tweede helft wel kwijt." De Amerikaanse ploeg werd na rust vaak onder druk gezet door Iran, al kwam de minieme voorsprong niet meer in gevaar. Tafelgenoot Reza Ghoochannejhad krijgt vervolgens de vraag of Nederland het moeilijk gaat krijgen tegen Team USA. "Ja, goeie vraag. Je speelt tegen een heel goede tegenstander. Het zal uiteindelijk afhankelijk zijn van hoe fit ze zijn. Ze zijn niet ongeschonden uit de strijd gekomen."

Het is afwachten voor bondscoach Gregg Berhalter of Pulisic op tijd fit is voor de ontmoeting met Nederland van zaterdag. Volgens het Amerikaanse FOX heeft de aanvaller een buikspierblessure overgehouden aan de botsing met de Iraanse doelman Alireza Beiranvand. Pulisic had duidelijk veel pijn en moest ondanks een lange blessurebehandeling gewisseld worden na zijn doelpunt kort voor rust.