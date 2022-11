Urby Emanuelson: ‘Bij Ajax werd hij ook al dikkerdje genoemd’

Dinsdag, 29 november 2022

Urby Emanuelson kijkt er niet vreemd van op dat er kritiek is op de fitheid van Luis Suárez. De 35-jarige spits kon zijn stempel niet drukken op de WK-duels van Uruguay met Zuid-Korea (0-0) en Portugal (2-0 verlies). Ibrahim Afellay en Pierre van Hooijdonk waren eerder kritisch op de fitheid van Suárez.

Emanuelson speelde tussen 2007 en 2011 met Suárez bij Ajax. De zeventienvoudig international van Oranje kijkt met de nodige belangstelling naar zijn voormalig ploeggenoot op het WK in Qatar. “Ik was benieuwd of hij het nog kon”, zegt Emanuelson in Leeuwen van Voetbalzone. “Luis Suárez heeft er altijd wel een beetje dikker uit gezien”, waarmee hij refereert aan de kritiek van Afellay en Van Hooijdonk. “Nu gaan de jaren ook wel tellen. Hij is op leeftijd en speelt in Uruguay. Het is niet dat hij aan het knokken is om de topscorerstitel in de Champions League. Dan kan het dat je de kantjes er een beetje vanaf loopt. Bij Ajax noemden ze hem ook Gordi, wat in het Spaans ‘dik’ betekent.”

“Als hij tegen Portugal beslissend is, dan praat niemand over zijn fysiek”, haakt mede-analist Jos Hooiveld in. “Hij kreeg een voorzet. Als hij die binnenknikt... Is hij op dit moment in deze conditie een meerwaarde voor Uruguay? Ik denk het niet. Zit het mij in de weg? Totaal niet, nee. Ik vind het ook wel weer mooi. Je had vroeger Teófilo Cubillas, die zag er hetzelfde uit”, sluit Hooiveld grappend af.

Afellay was na afloop van het doelpuntloze gelijkspel van Uruguay met Zuid-Korea kritisch op Suárez. “Je merkt dat hij op zijn laatste tenen loopt”, zei de analist bij NOS. “Hij oogt wel wat zwaar en heeft natuurlijk ook heel veel ingeleverd qua explosiviteit. Het was alsof hij een zak aardappelen op zijn rug had.” Van Hooijdonk sloot zich daarbij aan. “Als je hem zo ziet rennen is het net alsof er vijftien kilo te veel aan zit. Ik ben ervan overtuigd dat hij stukken minder fit is dan toen hij bij Barcelona en Atlético Madrid speelde.”

Suárez vertrok afgelopen zomer bij Atlético, waarna hij in Uruguay bij Nacional tekende. Met die club werd hij eind oktober kampioen van het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Van Hooijdonk betekent het feit dat Suárez nu in Uruguay voetbalt niet dat hij er niks meer van kan. “Maar qua fitheid moet je jezelf wel goed verzorgen, en dan moet je hier maximaal fit aan de start verschijnen. Dit doet afbreuk aan de speler Suárez zoals wij die kennen”, aldus de voormalig spits.

Momenteel is Suárez transfervrij, nadat zijn contract bij Nacional afliep. Met Uruguay doet hij mee aan zijn vierde WK, nadat hij er in 2010, 2014 en 2018 ook al bij was. Na het gelijkspel tegen Zuid-Korea en het verlies tegen Portugal wacht er nog één groepswedstrijd voor la Celeste: komende vrijdag tegen Ghana.