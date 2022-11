Engeland laat geen spaan heel van Wales en wordt groepswinnaar

Dinsdag, 29 november 2022 om 21:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:17

Engeland heeft dinsdagavond een overtuigende zege geboekt op Wales. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate kon voor rust niet imponeren, maar liep in de tweede helft uit naar een comfortabele overwinning dankzij Phil Foden en een dubbelslag van Marcus Rashford: 0-3. Door de overwinning plaatst Engeland zich als groepswinnaar voor de achtste finale. Zaterdag wacht een treffen met Senegal, dat tweede werd in groep A achter Oranje.

Southgate wijzigde zijn basiself tegen Wales ten opzichte van het teleurstellende doelpuntloze gelijkspel tegen de Verenigde Staten op vier plekken. Kyle Walker, Declan Rice, Rashford en Foden startten vanaf het eerste fluitsignaal. Dit ging ten koste van Kieran Trippier, Mason Mount, Raheem Sterling en Bukayo Saka. Bij Wales begon Gareth Bale zoals verwacht in de basis.

Wales kwam in het eerste bedrijf nauwelijks aan voetballen toe en slaagde er amper in om van de eigen helft af te komen. Engeland had het veldoverwicht, al resulteerde dit niet direct in vele kansen. Rashford kreeg na een steekpass van Harry Kane wel een uitgelezen mogelijkheid om the Tree Lions op voorsprong te schieten. Doelman Danny Ward kwam echter goed van zijn doellijn en voorkwam zo een vroege achterstand.

Waar Engeland voor rust weinig overtuigde, zat het elftal van Southgate vroeg in de tweede helft binnen twee minuten ineens op rozen. Rashford brak de ban door een vrije trap vanaf een meter of twintig hard en overtuigend in de lange hoek te schieten: 0-1. Het was na de vrije trap van Hakim Ziyech namens Marokko tegen België (0-2) pas de tweede benutte directe vrije trap van dit WK. Nauwelijks bekomen van de achterstand, kon Ward voor een tweede maal de bal uit zijn net vissen toen Kane de bal strak voorzette op Foden, die eenvoudig kon binnenlopen: 0-2.

Het gaat opeens hard, 2-0 Engeland. Phoden werkt de eerste aanval na de 1-0 meteen binnen #WALENG #WK2022https://t.co/b6vxyqDi36 pic.twitter.com/21UT3OtuMY — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 29, 2022

Via Kieffer Moore deelde Wales eindelijk eens een speldenprik uit, maar al snel zorgden de Engelsen ervoor dat bondscoach Robert Page en zijn elftal zich geen illusies over een mogelijke comeback hoefden te maken. De wedstrijd werd halverwege het tweede bedrijf in het slot gegooid door Rashford. De aanvaller kwam vanaf de linkerflank naar binnen en trof vervolgens doel door de benen van Ward: 0-3. Onder meer Jude Bellingham en John Stones lieten na om de score nog verder uit te breiden.