Verbijstering om Onana: ‘Dat je dan niet even je trots opzij kan zetten’

Dinsdag, 29 november 2022 om 23:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:56

Dat André Onana het WK per direct heeft verlaten, komt best wel als een verrassing voor Urby Emanuelson. De voormalig speler van onder meer Ajax en het Nederlands elftal snapt niet waarom de doelman tot deze beslissing is gekomen. Onana werd gepasseerd voor het groepsduel van Kameroen met Servië (3-3) en uit zijn statement lijkt hij Qatar te hebben verlaten vanwege een conflict met bondscoach Rigobert Song.

"Het is best wel bizar eigenlijk", doelt Emanuelson in Leeuwen van Voetbalzone op het plotseling vertrek van Onana uit het trainingskamp van Kameroen. "Dat je er op een WK met de trainer niet kan uitkomen, terwijl hij denk ik voor die ploeg wel belangrijk is. Het is gewoon een uitstekende keeper. Maar dat je dan ook niet even je trots opzij kan zetten. Zo van: 'Oke, de trainer vraagt dit, ik doe dat wel even'. Het is toch een WK. Ik bedoel: een speler droomt ervan om een WK te spelen", zo klinkt het vanuit de analistenstoel. "Ik denk dat je op dat moment je trots opzij moet zetten. Als een trainer vraagt om wat minder risico te nemen, dan doe je dat."

Collega-analist Jos Hooiveld is het volledig eens met de analyse van Emanuelson. "Het is net wat Urby zegt: ik vind het zó jammer, zoiets. Ik denk ook dat hij, toen hij ervoor koos om naar huis te gaan. Elk moment van de dag zou je toch denken van: Oke, wat zijn de jongens nu aan het doen? Het is hetzelfde als dat je weleens geblesseerd bent geweest en je zit niet bij de selectie. En ze spelen een uitwedstrijd. Dan kijk je op de klok en dan denk je: Oke, de jongens hebben ontbijt. Oke, het is 13.00 uur: ze zijn nu aan het eten. Nu liggen ze te slapen, nu zijn ze een warming-up aan het doen."

"En dat gevoel moet denk ik wel 10x100 zijn", gaat Hooiveld verder. "Het is net wat je (Emanuelson, red.) zegt: het is hét podium waar de hele wereld naar kijkt. En daar loop je dan van weg. Ja, ik begrijp dat echt niet. Die trots heb ik ook nog nooit gehad, dat ik ergens voor weg was gelopen. Dat is ook echt zo, maar dan zit je jezelf wel in de weg hoor", zo besluit de voormalig verdediger van onder meer FC Twente, Celtic en Southampton.