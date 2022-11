Emanuelson schrikt van Oranje-duo: vier keer zoveel balverlies als veroveringen

Dinsdag, 29 november 2022 om 21:35 • Kevin van Buuren • Laatste update: 21:48

Oranje kroonde zich dinsdag met een 2-0 overwinning op Qatar tot groepswinnaar in Groep A van het WK. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland - Qatar namen Jos Hooiveld en Urby Emanuelson plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na over alle zaken rond de laatste groepswedstrijd van het Nederlands efltal.

Hooiveld zag een plichtmatige overwinning van Oranje. “We deden wat we moesten doen, maar ik had op sprankelender voetbal gehoopt. Iets meer energie, druk zetten, combinaties.” Volgens Emanuelson kan een simpele wijziging in de opstelling daarvoor zorgen. “Ik zou Berghuis erin zetten voor Klaassen. Die laatste is meer een diepgaande nummer tien. Berghuis wil aan de bal komen en kan vanaf de rechterkant gevaarlijk zijn. Hij kan dan ook steun geven aan Denzel Dumfries.”

De oud-ajacied zag een belangrijke rol weggelegd voor de aanvallend ingestelde rechtsback op dit WK. Tot nog toe komt hij echter totaal niet uit de verf. Alhoewel Dumfries driemaal de bal veroverde, verloor hij de bal liefst dertien keer. “Ik ben het eens met Urby, hij krijgt totaal geen steun”, zegt Hooiveld. Ook middenvelder Marten de Roon viel in balbezit uit de toon. De controleur won de bal even vaak terug als Dumfries, maar gaf het bezit daarvan elf keer weg. Desondanks ziet Hooiveld heil in een basisplek voor De Roon. “Het was een moeilijke wedstrijd voor hem, maar tegen betere tegenstanders komt hij er meer uit.”

De twee gasten zagen een speler schitteren door afwezigheid. “Iedereen wil Xavi Simons zien”, begint Emanuelson. “Ook daarom zou ik Berghuis erin zetten. Als je wil wisselen... Bij PSV speelt Simons ook vanaf rechts aan de binnenkant. Dit was een uitstekende mogelijkheid om hem te laten spelen.” Ook Hooiveld ziet een rol voor de negentienjarige middenvelder annex aanvaller. “Ik miste wat energie. Dat kan Xavi brengen.”

Emanuelson denkt niet dat Van Gaal eigenwijs is met het op de bank houden van Simons. In de tweede helft verkoos de bondscoach een invalbeurt van Kenneth Taylor boven het talent van PSV. “Hij is bezig met wereldkampioen worden. Dan moet je ook kneden. Hij zal niet alles omgooien om mensen tevreden te houden. Je gaat wel denken: je kan de jongens die nog niet speelde een kans geven, dat gebeurde jammer genoeg niet.”

Ook de puzzel in de aanval is nog niet opgelost. Cody Gakpo lijkt na zijn derde goal in drie wedstrijden onomstreden, samen met hypothetisch aanvalsleider Memphis Depay. Tegen Qatar vielen Vincent Janssen en Wout Weghorst in voor het spitsenduo. Is de rol van Steven Bergwijn daarmee volledig uitgespeeld? “Als je uit de basis wordt gehaald en ook niet invalt, lijkt dat wel zo ja. Maar, Bergwijn is wel hartstikke snel. Als er ruimte achter de verdediging ligt in de volgende ronde, dan komt hij als eerste weer het veld op.”