Rafael lacht hard om interview Frenkie: ‘Gescoord, 30 graden en dan hoor je dit’

Dinsdag, 29 november 2022 om 19:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:32

Frenkie de Jong kijkt met gemengde gevoelens terug op het gewonnen WK-duel met Qatar (2-0). De middenvelder van Oranje, die eenmaal trefzeker was, benadrukt voor de camera van de NOS dat er nog veel ruimte is voor verbetering binnen de ploeg, al spreekt hij desondanks van een ‘prima resultaat’. Volgens verslaggever Han Kock oogt De Jong vermoeid: een opmerking waar analyticus Rafael van der Vaart hard om moet lachen.

“Je ziet er moe uit, vind ik”, zo opent Kock het interview met De Jong, die aangeeft last te hebben van lichte verkoudheid. “Ik heb een beetje last van mijn keel, maar voor de rest goed. Ik denk dat het verder vandaag wel goed ging, al kunnen we natuurlijk altijd beter. We hebben de wedstrijd gedomineerd en dat kon je ook wel verwachten natuurlijk. Aan de bal was het een stuk beter. Nog steeds verre van perfect. Je streeft altijd naar perfectie, maar dat komt niet altijd. We kunnen nog steeds beter.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik denk dat we wel de opening hebben gevonden af en toe”, vervolgt De Jong. “Soms viel-ie net niet goed of maakten we de verkeerde keuze, maar we kwamen wel in de positie om iets te creëren. Dus dat is positief. Soms maakten we de verkeerde keuze of een technische fout, maar het was al een stuk beter dan dat het was”, besluit De Jong, die tot slot weigert zijn voorkeur voor een tegenstander uit te spreken in de achtste finale.

Van der Vaart moet in de studio lachen na afloop van het interview. “Als hij interviews geeft vind ik het leuk om te zien. Hij speelt de wedstrijd altijd af in zijn hoofd en hij gaat dan op zoek naar goede momenten. Als die er op dat moment niet zijn, dan wordt hij heel kritisch. Het is leuk om naar hem te luisteren. Maar die jongen heeft gescoord. Het is dertig graden daar en hij heeft er alles aan gedaan. Het eerste wat hij hoort: ‘Je ziet er moe uit!’”, lacht de analist.