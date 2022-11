Van Gaal had meer verwacht van basisspeler: ‘Het Oranje-shirt weegt zwaar’

Dinsdag, 29 november 2022 om 18:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:12

Louis van Gaal wijst na de 2-0 overwinning tegen Qatar vooral op de positieve punten. De bondscoach van het Nederlands elftal ziet vooruitgang ten opzichte van het duel met Ecuador (1-1) en prijst Cody Gakpo vanwege een nieuw openingsdoelpunt. Van Gaal geeft toe dat Marten de Roon als basisspeler niet kon imponeren. "Het shirt van het Nederlands elftal weegt zwaar. Dat heb ik bij verschillende spelers gezien. Bij Gakpo ervaar ik dat niet, maar bij heel veel spelers wel", aldus Van Gaal tegenover Jeroen Stekelenburg van de NOS.

Qatar probeerde Nederland met eigen wapens te bestrijden. "Het is systeem tegen systeem", weet Van Gaal. "Dan zijn wij eigenlijk de tegenpool van de tegenstander, dan wordt het meer schaken. Ik ben blij als de tegenstander dat doet, want ik ga ervan uit dat wij als team beter zijn. We hebben twee aardige goals gemaakt. Ik vond ons veel zorgvuldiger in balbezit. Het kan altijd beter."

Van Gaal heeft geen problemen met de uitlatingen van Virgil van Dijk, die zei dat Marco van Basten 'nooit positief' is. "Van mij mag iedereen een mening hebben", aldus Van Gaal. "Dat is niet het probleem. Virgil van Dijk heeft heel veel adrenaline in zijn bloed. Dus hij reageert dan scherper dan hij oorspronkelijk had gewild. Daarvoor heeft hij zelf zijn excuses aangeboden, dus dan hoef ik dat niet te corrigeren. Spelers hebben een mening en mogen zich uiten."

Memphis Depay kreeg zijn eerste basisplaats en heeft het volgens Van Gaal goed gedaan. "Ik denk dat wij het verschil maken in systeem tegen systeem door Memphis. Dat heb je vandaag ook weer gezien. Hij was toch weer betrokken bij beide goals. Je kan alles van Memphis vinden, maar hij is ongelooflijk belangrijk. Een creatieve speler moet risico nemen, en daarom is het zo dat ik er niet al te veel van in mijn elftal wil hebben."

Stekelenburg vond Memphis niet overtuigend, maar Van Gaal denkt er anders over. "Ik ben uitermate tevreden, hoor. Hij heeft twee maanden niet gevoetbald. Wij moesten daarmee omgaan, als team, coach en selectie. We staan dat toe, ondanks dat de principes van de bondscoach eigenlijk anders zijn. Maar wij willen wereldkampioen worden, dan moet hij spelen, zodat hij sneller in staat is om negentig minuten te spelen."

Van Gaal schreef in aanloop naar het WK een brief over de arbitrage, die het aanvallende afjagende spel van Oranje niet zou mogen afstraffen. Arsène Wenger reageerde daarop, maar Van Gaal hoorde sindsdien niets meer. "Ik heb tot nu toe geen antwoord. Hij zou mij uitnodigen hier in Qatar. Daar wacht ik op." Van Gaal vond de wedstrijd tegen Qatar tekenend. "Dit is precies wat ik zeg: ik zag op het scherm 24 overtredingen van Nederland en 9 van Qatar", aldus Van Gaal, die daar hard om moet lachen.