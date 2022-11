Van Hooijdonk teleurgesteld: ‘Ik heb nu drie duels gezien en heb mijn twijfels'

Dinsdag, 29 november 2022 om 18:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:51

Pierre van Hooijdonk is niet overtuigd door Memphis Depay. Voor het eerst dit WK kon de spits rekenen op een basisplek van bondscoach Louis van Gaal en hij maakte, zoals vooraf besproken, het uur vol voordat hij gewisseld werd. De analyticus laat tijdens de nabeschouwing op het gewonnen duel met Qatar (2-0) weten dat het optreden van Memphis ‘te voorspelbaar’ is.

“Hoe Memphis speelde? Nou, hij speelde een beetje als het Nederlands elftal: hij wilde wel en werkte hard, maar het was verre van sprankelend vandaag”, steekt Van Hooijdonk van wal bij de NOS. “Toch had hij weer een belangrijke bijdrage bij beide doelpunten. Aan het begin ging hij nog wel eens diep, maar je ziet bij Memphis vaak dat hij tegen slechte tegenstanders alles in de voeten blijft vragen. In dat geval wordt het best voorspelbaar bij hem. Op een gegeven moment zag je wel de combinaties met Gakpo, al waren ze zelden of nooit in de spits te bekennen.”

“Laat ik het zo zeggen: ik heb mijn twijfels”, vervolgt Van Hooijdonk over Oranje als team in het algemeen. “Ik heb nu drie wedstrijden zitten kijken en in die drie wedstrijden heeft het Nederlands elftal niet één keer het niveau aangetikt waardoor je kan zeggen: daar zit meer in. Er zit wel meer in, maar we zien het gewoon niet. Uiteindelijk heeft het te maken met de vorm van het elftal. De wingbacks heb ik ook niet of nauwelijks gezien, terwijl ik die in dit systeem superbelangrijk vind”, besluit de oud-spits.

Voor Rafael van der Vaart betekenen de ingetogen optredens van Nederland niet dat het toernooi al verloren is. Integendeel. "Als je deze wedstrijden ziet, denk je niet dat Nederland het goed kan doen tegen de grote landen. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik denk dat het dan alleen maar makkelijker wordt. Die tegenstanders vallen dan wat meer aan, waardoor Oranje ook wat meer kan leunen. Deze ploeg is niet goed in het stukspelen van tegenstanders”, aldus Van der Vaart.