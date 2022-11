Koulibaly dompelt Ecuador in rouw en schiet Senegal naar achtste finale

Dinsdag, 29 november 2022 om 17:57 • Wessel Antes • Laatste update: 18:16

Senegal heeft zich dinsdag met een minimale zege langs Ecuador geknokt: 1-2. De Afrikanen kunnen zich daardoor opmaken voor de achtste finales van het WK. Chelsea-verdediger Kalidou Koulibaly kroonde zich tot absolute held door in de zeventigste minuut met zijn eerste interlandgoal voor de winnende treffer te zorgen. Ecuador eindigt door de nederlaag op de derde plaats in Groep A en is uitgeschakeld. Nederland, dat met 2-0 won van hekkensluiter Qatar, plaatst zich als koploper voor de achtste finales.

Bij de Ecuadorianen was sterspeler Enner Valencia fit genoeg om te starten. De aanvaller van Fenerbahçe moest in het duel met Oranje (1-1) afgelopen vrijdag nog per brancard het veld verlaten. Jhegson Méndez was geschorst vanwege twee gele kaarten in de eerdere groepswedstrijden, waardoor Carlos Gruezo dinsdag als controleur speelde. Bij Senegal moest Krépin Diatta genoegen nemen met een plaats op de bank, terwijl Cheikhou Kouyaté nog altijd kampt met een spierblessure. Pathé Ciss en Iliman Ndiaye kregen voor het eerst dit WK een basisplaats in het elftal van bondscoach Aliou Cissé.

Senegal komt op voorsprong vanaf de stip. En daarmee is Senegal virtueel door #ECUSEN #WK2022https://t.co/KTyHcxwLgM pic.twitter.com/UIyaRG35yd — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 29, 2022

De Senegalezen gingen direct op zoek naar de openingstreffer. In de achtste minuut was Boulaye Dia direct dichtbij, maar de spits van Salernitana zag zijn poging voorlangs gaan. Vlak voor rust kreeg Senegal eindelijk waar het naar zocht: Bayer Leverkusen-verdediger Piero Hincapié haalde Ismaïla Sarr in het strafschopgebied op onrechtmatige wijze naar de grond, waarna de aanvaller van Watford vanaf elf meter zelf heel koelbloedig bleef: 0-1. Daarmee tekende Sarr direct aan voor de ruststand.

Met invallers Jeremy Sarmiento en José Cifuentes werd Ecuador na rust beter, maar het elftal van bondscoach Gustavo Alfaro had moeite met het creëren van kansen. Vanuit een hoekschop viel na 65 minuten toch de gelijkmaker. Felix Torres kopte de bal perfect door naar Moisés Caicedo, die hem vervolgens achter Edouard Mendy wist te werken: 1-1.

Ecuador komt op gelijke hoogte uit een corner en neemt de tweede plaats weer over van Senegal #ECUSEN #WK2022https://t.co/VQhEgf5ftk pic.twitter.com/LpRe39ckzL — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 29, 2022

Lang kon Ecuador daar niet van genieten, want aan de andere kant was het direct weer raak. Koulibaly kreeg een vrije trap uit het niets voor zijn voeten, waarna hij de bal vanuit de lucht achter doelman Hernán Galíndez werkte: 1-2. Voor de verdediger van Chelsea was het zijn eerste interlanddoelpunt in 66 wedstrijden. In de slotfase probeerde Ecuador het nog wel, maar de vermoeidheid nam de overhand. Daardoor wist Senegal vrij eenvoudig overeind te blijven. De Afrikanen plaatsen zich als nummer twee achter koploper Nederland voor de achtste finales van het WK in Qatar.