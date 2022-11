Rafael van der Vaart: ‘Het eerste half uur was hij heel slecht, echt opvallend!’

Dinsdag, 29 november 2022 om 17:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:11

Rafael van der Vaart is enorm te spreken over het spel van Cody Gakpo. De spits van Oranje verzorgde halverwege de eerste helft van het duel met Qatar de 1-0 en is volgens de analyticus ‘de enige man in vorm’. Marten de Roon viel in negatieve zin op, zo stelt de voormalig international te gast bij NOS.

De 1-0 viel in de 26ste speelminuut. Na een zelf opgezette combinatie kreeg Gakpo de bal op de rand van de zestien terug van Klaassen, waarna de PSV’er met rechts de benedenhoek vond: 1-0. Gakpo schreef historie met zijn treffer: hij is pas de tweede speler in de WK-geschiedenis die driemaal de score opende in de groepsfase. Eerder lukte alleen de Italiaan Alessandro Altobelli dat op het WK van 1986.

“Hij is de enige die echt in vorm is”, concludeert Van der Vaart halverwege bij het zien van de openingstreffer. “Het is een hele mooie combinatie en je denkt dat hij net geblokt gaat worden, maar als je in vorm bent valt alles goed. Het lijkt een beetje alsof hij de bal half puntert.” Minder is de analist te spreken over De Roon. “Het eerste half uur was hij heel slecht, echt opvallend! Hij had heel veel foute passes. Daarna herstelde hij zich wel een beetje vond ik. Dankzij De Roon zie je wel dat Frenkie de Jong meer naar voren durft te spelen. Daar hebben we zijn creativiteit ook nodig”, aldus Van der Vaart.