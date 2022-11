Veelbesproken André Onana meldt zich met statement op sociale kanalen

André Onana heeft in een persoonlijk statement tekst en uitleg gegeven over zijn verbanning uit de selectie van Kameroen. De goalie van Internazionale stond tijdens de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Zwitserland nog onder de lat, maar zat al niet meer bij de selectie voor het treffen met Servië (3-3) en dat leverde veel speculatie op. Onana heeft nu zelf duidelijkheid verschaft.

Diverse media meldden al dat Onana het oneens was met bondscoach Rigobert Song over de manier waarop hij zijn doel moest verdedigen. Dat lijkt het statement van de voormalig Ajacied te bevestigen. “Ik heb er alles aan gedaan om oplossingen te vinden voor een situatie die in het voetbal soms voorkomt, maar er was sprake van onwil bij de andere partij. Soms kun je dan niet tot een akkoord komen. Ik respecteer echter altijd de beslissingen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het nationale team en het succes van ons land.”

Onana wil ook graag benadrukken dat er van een gebrek aan vaderlandsliefde absoluut geen sprake is. “Ik wil mijn liefde voor mijn land en het nationale team graag benoemen. Ik wil ook graag al mijn kracht overbrengen naar mijn teamgenoten omdat we hebben laten zien dat we ver kunnen komen op dit toernooi. Voor Kameroen spelen is altijd een privilege voor mij geweest. Alles voor het land, voor altijd.”

Het lijkt erop dat Onana niet meer terugkeert in de selectie van Kameroen. Song stelde na het gelijkspel tegen Servië nog dat er een kleine kans was dat de keeper van Inter nog tijdens het WK zijn rentree zou maken, maar Fabrizio Romano gaf al aan dat dat niet zou gaan gebeuren. Het statement van Onana lijkt dat te bevestigen, aangezien de doelman zijn ploeggenoten al succes wenst. Zonder de doelman van Internazionale heeft Kameroen nog slechts twee keepers over: Devis Epassy en Simon Ngapandouetnbu. Eerstgenoemde speelde tegen Servië pas zijn zesde interland.