Zomerse gok van Feyenoord mikt na slechts dertien speelminuten op verhuur

Dinsdag, 29 november 2022 om 13:25 • Wessel Antes • Laatste update: 13:56

Mohamed Taabouni wil deze winter op huurbasis vertrekken bij Feyenoord, zo meldt 1908.nl. De twintigjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler hoopt elders meer uitzicht op speeltijd te krijgen en heeft om die reden bij de clubleiding een verzoek tot verhuur ingediend. In Rotterdam-Zuid ligt Taabouni nog vast tot medio 2024.

Taabouni kwam deze zomer enigszins verrassend over van AZ, waar de creatieve rechtspoot op een zijspoor was beland en uit zijn contract liep. Arne Slot kende Taabouni nog van zijn tijd in Alkmaar, terwijl Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü een van zijn boezemvrienden is. De Rotterdamse club besloot de gok te nemen en gaf hem een tweejarig contract. Tot dusver komt Taabouni echter nog niet echt uit de verf in De Kuip.

Opvallend genoeg liet Taabouni tijdens de voorbereiding nog regelmatig zijn klasse zien in het elftal van Slot. Zo was hij trefzeker in de oefenwedstrijden tegen RB Salzburg (1-2 winst) en NAC Breda (6-1 winst). Daarna kwam de voormalig jeugdinternational van Oranje echter amper nog aan spelen toe in de hoofdmacht. Alleen tijdens het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (1-2 winst) kwam Taabouni nog dertien speelminuten in actie. Verder zat hij vaak op de bank, of werd hij beschikbaar gesteld voor Feyenoord Onder 21.

Volgens 1908.nl is het nog onduidelijk waar Taabouni’s (tijdelijke) toekomst ligt. Bij Feyenoord is de concurrentie groot op zijn verschillende posities. Op linksbuiten heeft de Rotterdamse club onder meer Igor Paixão, Oussama Idrissi en Javairô Dilrosun in de gelederen, terwijl Taabouni op 10 Sebastian Szymanski en Ezequiel Bullaude voor zich moet dulden. Tegen Fortuna Sittard zat hij niet bij de selectie, terwijl jeugdspeler Noah Naujoks wel elf minuten mocht invallen op zijn positie.