Heerenveen heeft eerste winteraanwinst binnen en haalt oude bekende terug

Dinsdag, 29 november 2022 om 12:34 • Wessel Antes • Laatste update: 14:27

Pelle van Amersfoort keert terug bij sc Heerenveen, zo meldt de Friese club via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2025 in het Abe Lenstra Stadion houdt. Van Amersfoort, die de afgelopen drie seizoenen voor Cracovia in Polen speelde, gaat bij de Superfriezen spelen met rugnummer 11.

Van Amersfoort doorliep een groot gedeelte van zijn jeugdopleiding bij Heerenveen en brak uiteindelijk ook door in de hoofdmacht. Tussen 2014 en 2019 speelde de boomlange rechtspoot 103 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij goed was voor elf doelpunten en tien assists. In 2019 maakte hij transfervrij de overstap naar Cracovia, waarmee hij drie seizoenen in de Poolse Ekstraklasa speelde.

Met de Poolse club werd Van Amersfoort eenmaal bekerwinnaar (2019/20) en wist hij ook de Supercup te winnen (2020/21). In totaal speelde de ex-jeugdinternational van Oranje 110 wedstrijden voor Cracovia, waarin hij 27 doelpunten maakte en elf keer fungeerde als aangever. Sinds 1 juli van dit jaar zat Van Amersfoort zonder club. Donderdag sluit hij direct aan bij de groepstraining van Heerenveen.

Van Amersfoort is blij om terug te zijn, zo laat hij weten op de clubwebsite. "Het voelt als thuiskomen. Ik heb altijd een goed gevoel bij de club gehad en heb Heerenveen ook dit seizoen van een afstandje gevolgd. Je merkt dat het enthousiasme rond de club is teruggekeerd. Er staat een team dat gas wil geven en dat de beuk erin gooit. Dat is ook waar het publiek hier van houdt. Ik hoop met mijn ervaring en karakter een goede bijdrage te kunnen leveren. Ik denk dat we samen tot mooie dingen in staat zijn."

Ook technisch manager Ferry de Haan is in zijn nopjes met zijn aanwinst. “Na Joost van Aken en Andries Noppert keert er wederom een zelf opgeleide speler terug op het oude nest. De komst van Pelle geeft ons aanvallend meer mogelijkheden en met zijn karakter en ervaring past hij ook goed bij deze groep. Na zijn vertrek uit Polen heeft hij voor zichzelf getraind om fit te blijven”, zo zegt De Haan op de clubwebsite, waar ook de foto vandaan komt.