Van Gaal passeert Steven Bergwijn en kiest voor Marten de Roon

Dinsdag, 29 november 2022 om 14:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:51

Louis van Gaal heeft zijn opstelling voor het duel met Qatar bekendgemaakt. De bondscoach verwijst Steven Bergwijn naar de bank en heeft Memphis Depay als zijn vervanger aangewezen. Marten de Roon maakt voor het eerst dit toernooi zijn opwachting in de basis: hij begint naast Frenkie de Jong. Het laatste duel voor Oranje in de groepsfase wordt om 16.00 uur Nederlandse tijd afgetrapt.

Na een moeizame 0-2 zege op Senegal mocht Nederland zich zeer gelukkig prijzen met een 1-1 tegen Ecuador. Oranje creëerde nauwelijks kansen tegen de Zuid-Amerikanen, en ook het duel daarvoor bewees dat de succesformatie nog niet gevonden is door Van Gaal. Daarom besluit de keuzeheer wederom flink te schuiven met zijn pionnen. Vooral de samenstelling van de voorste vijf is aan verandering onderhevig. Gakpo en Depay vormen het spitsenduo, dat vrijdag nog gevormd werd door Bergwijn en Gakpo. Het tweetal wordt in de rug gesteund door Davy Klaassen.

Het blok op het middenveld wordt gevormd door Frenkie de Jong en De Roon. Van Gaal heeft het ideale puzzelstukje voor naast zijn vedette nog niet gevonden, daar zowel Steven Berghuis als Koopmeiners nog niet wist te imponeren dit toernooi. De Roon krijgt nu de kans om zich te laten zien. "Wat beter moet, is het spel aan de bal, maar het is ook een stukje agressie. Dat druk zetten moet al hoger op het veld gebeuren", zei Van Gaal afgelopen weekend over het duel tegen Ecuador. Vermoedelijk ligt die observatie ten grondslag aan de keuze voor De Roon.

Van Gaal houdt wel vertrouwen in zijn achterste zes. Dat betekent dat Andries Noppert zich mag opmaken voor zijn derde interland en dat Daley Blind, Nathan Aké, Virgil van Dijk, Jurriën Timber en Denzel Dumfries (v.l.n.r.) de defensie vormen. Alles bij elkaar genomen lijkt Xavi Simons dus genoegen te moeten nemen met een invalbeurt. Van Gaal hintte maandag tijdens de persconferentie nog op speeltijd voor de seizoensrevelatie. "Tegen Xavi Simons heb ik gezegd dat hij een volgende stap zou kunnen maken. Ik neem waar dat hij als speler een stijgende ontwikkeling doormaakt, dat hij probeert uit te voeren wat we van hem verlangen", zei de bondscoach.

Opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk (c), Aké, Blind; De Roon, F. De Jong; Klaassen; Memphis, Gakpo.

Opstelling Qatar: Barsham, Ismail, Pedro, Khoukhi, Hassan, Homam, Al Haydos, Madibo, Hatem, Almoez, Afif.