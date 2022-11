Mexicaanse bokskampioen bedreigt Messi: ‘Hij moet bidden dat ik hem niet vind’

Dinsdag, 29 november 2022 om 11:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:00

Het sterke optreden van Lionel Messi tegen Mexico (2-0 winst) kwam de Argentijnse steraanvaller op veel loftuitingen te staan in binnen- en buitenland. In het land van de verliezer is men echter minder te spreken over Messi. Dat komt niet door zijn optreden, maar door een ogenschijnlijk onschuldige actie in de kleedkamer achteraf.

Messi tekende afgelopen zaterdag voor de openingstreffer tegen de Mexicanen, en verzorgde tevens de assist voor het slotakkoord van Enzo Fernández. De overwinning werd vanzelfsprekend gevierd in de kleedkamer, maar op een manier die viervoudig wereldkampioen boksen Canelo Álvarez niet kon bekoren. Op beelden van de viering was namelijk te zien dat Messi een Mexicaans shirt wegtrapte.

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration ?? (via @canelo, nicolasotamendi30/IG) pic.twitter.com/emRRHK1nGO — ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 28, 2022

Hoewel meerdere media in het land geen afgunst zien in de actie en denken dat Messi gewoon al trappende zijn schoen probeert uit te trekken, is Álvarez woest. "Heb je Messi de vloer zien vegen met ons shirt en onze vlag?", fulmineert hij op Twitter. "Hij kan beter tot God bidden dat ik hem niet vind. Zoals ik Argentinië respecteer, moet hij ook Mexico respecteren."

Het relaas van Álvarez lijkt verdacht veel op dat van de Mexicanen na de wedstrijd tegen Nederland op het WK van 2014. Eén van hen, een man genaamd José Luis Mercado, was het zelfs zó oneens met het geven van een penalty aan Arjen Robben, dat hij jarenlang dag in dag uit tweette: 'No era penal' (het was geen penalty). Op zijn driejarig jubileum reageerde KNVB ludiek met de tekst 'Era penal!'. Mercados richt momenteel zijn toorn op Max Verstappen, die in zijn ogen de fout in ging ten opzichte van Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio 'Checo' Pérez. "Max moest Checo doorlaten", tweet Mercados inmiddels al veertien dagen op rij.