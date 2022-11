Persconferentie voor Verenigde Staten - Iran neemt absurde wending

Dinsdag, 29 november 2022 om 08:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:15

Het ging op de persconferentie daags voor het duel tussen de Verenigde Staten en Iran maar weinig over voetbal. Er was al flink wat ophef bij de Iraniërs over een recente tweet van de Amerikaanse bond, en vanuit daar ontaardde de persconferentie in een waar spervuur van politieke verwijten.

Het Twitter-account van het Amerikaanse nationale team deelde zaterdag een afbeelding van de stand in Groep B, waarop de Iraanse vlag werd afgebeeld zonder religieuze symbolen. Dat werd volgens een woordvoerder van de bond gedaan uit solidariteit met de vrouwen in Iran. Een nieuwsagentschap gelieerd aan de Iraanse overheid was woest, en riep zelfs op de VS van het WK uit te sluiten. Daarbij beriep het nieuwsagentschap zich op sectie dertien van de FIFA-reglementen, waarin staat dat het aantasten van de integriteit of waardigheid van een land, persoon of groep een schorsing van tien wedstrijden kan opleveren.

Amerikaans bondscoach Gregg Berhalter werd op de persconferentie geconfronteerd met de tweet. "We hadden geen idee van de publicaties van de bond. Het enige wat we kunnen doen is onze excuses aanbieden namens spelers en staf", antwoordde hij. Daarna ging het van kwaad tot erger. Eerst kreeg Berhalter de vraag waarom hij de Amerikaanse overheid niet verzocht had een oorlogsschip in de buurt van Iran te verwijderen, voordat de onderwerpen 'inflatie' en 'Iraanse visums in de VS' de revue passeerden. Ook aanvoerder Tyler Adams kreeg het flink te verduren.

Here is the actual video of @tyler_adams14 beautiful, humble response to a journalist at his press conference before the @USMNT vs. Iran match. cc: @usmntonly @MenInBlazers pic.twitter.com/kTZbEpuZm1 — Ryan OLeary (@BR0leary) November 28, 2022

Onderwijs en discriminatie

Een Iraanse journalist wees Adams op zijn verkeerde uitspraak van het woord 'Iran', voordat hij de middenvelder vroeg waarom hij voor een land wil uitkomen waar veelvuldig wordt gediscrimineerd tegen de zwarte bevolking. Adams reageerde uiterst kalm, en zei: "Mijn welgemeende excuses over het verkeerd uitspreken van de naam van uw land. Dat gezegd hebbende: er is overal discriminatie. Als er iets is wat ik geleerd heb – helemaal omdat ik de afgelopen jaren in het buitenland heb gewoond en mezelf daar ook weer moest inpassen in andere culturen – is dat we elke dag vooruitgang boeken in de VS. Onderwijs speelt daar een belangrijke rol in, net zoals u me daarstraks onderwees. Het is een proces, en het belangrijkste is dat je vooruitgang ziet."

In mogelijk het meest politiek beladen duel van het WK is er nog alles om voor te spelen. Iran en de Verenigde Staten zijn tweede en derde in Groep B, en volgen op respectievelijk één en twee punten van koploper Engeland. Wales heeft met één punt uit twee wedstrijden de minste papieren voor het behalen van de knock-outfase. Zowel het duel tussen Engeland en Wales als dat tussen Iran en de Verenigde Staten wordt dinsdag om 20.00 uur afgewerkt.