Team van de Speelronde op het WK: Ziyech schaart zich onder supersterren

Maandag, 28 november 2022 om 23:15 • Laatste update: 23:37

Voetballiefhebbers over de hele wereld kunnen tussen 20 november en 18 december genieten van het WK. Op het mondiale podium kunnen de spelers van de 32 deelnemende landen zich in de kijker spelen en Voetbalzone bekijkt per speelronde met behulp van statistieken en feitjes van Opta wie dat het beste doet. Dit zijn de elf spelers die na de tweede wedstrijd met hun land in het Team van de Speelronde staan.

Een Nederlandse uitverkiezing voor het Team van de Speelronde zit er na de teleurstellende 1-1 tegen Ecuador niet in, maar het Marokkaanse elftal levert wel een afvaardiging. Hakim Ziyech was al populair bij de fans van de Leeuwen van de Atlas, maar maakte zich met een assist, een afgekeurde goal en zeer dominant spel nu al helemaal onsterfelijk. Als de treffer van de stilist van Chelsea had geteld, was het de eerste speler dit WK geweest die scoorde uit een directe vrije trap. Die eer was even later voorbehouden aan Abdelhamid Sabiri, ploeggenoot van Ziyech.

Jordi Alba heeft voor de tweede opeenvolgende keer een plekje in het Team van de Speelronde op het WK gekregen. De Spaanse linksback verzorgde tijdens de met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen Costa Rica al een assist en bereidde met een loepzuivere lage voorzet vanaf links ook de goal van Alvaro Morata voor tegen Duitsland (1-1). In zijn eerste zeven wedstrijden op een WK slaagde Alba er niet in om een assist af te leveren, maar in Qatar is de verdediger van Barcelona dat nu dus al twee keer gelukt.

De statistieken van Ivan Perisic over de afgelopen jaren zien er een stuk beter uit. Dankzij zijn twee assists tegen Canada kwam hij op zestien doelpunten waar hij bij betrokken was (negen goals en zeven assists) tijdens EK’s en WK’s en daarmee staat hij ruim aan kop van de Kroatische ‘MVP-ranglijst’. Daarnaast werd Perisic de op twee na oudste speler die in een WK-wedstrijd twee goals van een ploeggenoot voorbereidde. Ouder worden heeft geen vat op de linkspoot van Tottenham Hotspur, net als dat Lionel Messi zich daar niets van aantrekt. Hij maakte tegen Mexico voor de zesde achtereenvolgende interland voor Argentinië een doelpunt en dat lukte hem pas één keer eerder.

Het Team van de Speelronde: Wojciech Szczesny (Polen); Harry Souttar (Australië), Lisandro Martínez (Argentinië), Jordi Alba (Spanje); Mohammed Kudus (Ghana), Bruno Fernandes (Portugal), Lionel Messi (Argentinië), Ivan Perisic (Kroatië); Hakim Ziyech (Marokko), Andrej Kramaric (Kroatië), Kylian Mbappé (Frankrijk).