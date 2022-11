L'Équipe onthult opmerking van Hazard waardoor Vertonghen hem aanvloog

Maandag, 28 november 2022 om 23:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:16

De pijnlijke nederlaag van België op het WK tegen Marokko (2-0) heeft de verhoudingen in de kleedkamer extra op scherp gezet, zo meldt L'Équipe. Volgens de gerenommeerde Franse krant raakte de selectie in de felle onderlinge discussie na afloop verdeeld in twee groepen, van wie Eden Hazard en Jan Vertonghen de meest prominente 'leider' zouden zijn.

Het draait al het hele wereldkampioenschap niet bij de Rode Duivels, die uitermate goed wegkwamen met een 1-0 zege in het openingsduel met Canada. Tegen Marokko kon België opnieuw totaal niet overtuigen en werd met 2-0 verloren. Direct na afloop van de wedstrijd ontstond in de catacomben een fikse woordenwisseling tussen de internationals van België.

Hazard zou een lont in het kruit hebben gestoken met een opmerking richting Vertonghen. De vleugelspits van Real Madrid en aanvoerder van het nationale elftal beet de voormalig Ajacied naar verluidt toe dat 'de verdediging te traag is'. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Vertonghen, die woest werd. Romelu Lukaku zou een fysieke confrontatie tussen de kemphanen hebben voorkomen en hebben opgetreden als bemiddelaar.

Ook tegen Canada was een signaal zichtbaar van de onderlinge verwijten binnen het Belgische elftal. Na het doelpunt van Michy Batshuayi voerden Kevin De Bruyne en Toby Alderweireld op het veld een felle discussie over de tactiek, waarbij de nodige armgebaren niet werden geschuwd. Bondscoach Roberto Martínez rest nu de moeilijke taak om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen richting het laatste groepsduel op het WK in Qatar. België moet waarschijnlijk winnen van Kroatië om verder te komen in het toernooi.