Bruno Fernandes schiet Portugal met dubbelklapper langs Uruguay

Maandag, 28 november 2022 om 21:57 • Wessel Antes • Laatste update: 22:01

Portugal heeft maandagavond een terechte zege geboekt op Uruguay: 2-0. Een direct ingedraaide voorzet van Bruno Fernandes verzorgde de eerste treffer van de avond. Even leek het erop dat Cristiano Ronaldo de bal nog schampte, maar later werd het doelpunt toegekend aan zijn teamgenoot. In blessuretijd mocht Fernandes vanaf de strafschopstip ook zijn tweede doelpunt van de avond aantekenen. Door deze tweede overwinning in Groep H is Portugal al zeker van de volgende ronde op het WK.

De Portugezen begonnen vanavond met twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Ghana (3-2 winst) afgelopen donderdag. Bondscoach Fernando Santos kon centraal achterin geen beroep doen op Danilo Pereira, die kampt met gebroken ribben. Daardoor stond de inmiddels 39-jarige Pepe naast Manchester City-ster Rúben Dias geposteerd. Op linksback speelde Nuno Mendes, wat ten koste ging van een basisplaats voor Raphaël Guerreiro. Bij Uruguay moest Luis Suárez plaatsmaken voor Edinson Cavani. Daarnaast koos bondscoach Diego Alonso voor een 5-3-2 formatie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de beginfase was het initiatief voor Portugal. Verder dan een aantal speldenprikjes kwam A Seleção echter niet. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Rodrigo Bentancur: de Uruguayaan wist met één heerlijke beweging maar liefst drie verdedigers te passeren, maar zag zijn schot vervolgens gepareerd worden door doelman Diogo Costa. Vlak voor rust verliet Mendes in tranen het veld vanwege een blessure. De linksback van Paris Saint-Germain ging zonder tegenstander in de buurt plotseling naar de grond, waarna Guerreiro als vervanger mocht aantreden.

Na rust kwam Portugal dan toch op voorsprong. Een scherp aangesneden voorzet van Bruno Fernandes belandde direct achter doelman Sergio Rochet. In eerste instantie leek het erop dat Cristiano Ronaldo de bal nog toucheerde, maar de FIFA kende het doelpunt uiteindelijk officieel toe aan de creatieve middenvelder van Manchester United. Een kwartier voor tijd zag invaller Maximiliano Gómez zijn fraaie inzet van net buiten het strafschopgebied op de paal belanden.

In de slotfase kwam Uruguay nog dichtbij de gelijkmaker via kansen voor Suárez (zijnet) en Giorgian de Arrascaeta (redding Costa), maar tot een treffer kwam het niet. Na een handsbal van José Gimenez was het slotakkoord vanaf elf meter voor Bruno Fernandes, aangezien Ronaldo al gewisseld was. Op koelbloedige wijze stuurde de 28-jarige rechtspoot Rochet de verkeerde hoek in 2-0. Een hattrick zat er niet meer in voor the Mancunian, die met zijn laatste kans de paal raakte.

Door deze zege kunnen de Portugezen zich alvast gaan opmaken voor de knock-outfase van het prestigieuze eindtoernooi. Vrijdag wacht nog wel de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea, terwijl Uruguay zich kan gaan opmaken voor een beslissend duel met Ghana.