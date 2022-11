Rangers presenteert tamelijk onervaren opvolger van Giovanni van Bronckhorst

Maandag, 28 november 2022 om 20:24 • Wessel Antes

Michael Beale is de nieuwe manager van Rangers, zo meldt de Schotse club maandag via de officiële kanalen. De 42-jarige Engelsman neemt het stokje over van Giovanni van Bronckhorst, die vorige week op straat werd gezet. Beale tekent op Ibrox een contract tot medio 2026 en komt over van Queens Park Rangers, waar hij sinds juni dit jaar bezig was aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Met QPR stond Beale, die in Engeland bekend staat als een talentvolle manager, op de zevende plaats in de Championship. Eerder was hij assistent-trainer van Steven Gerrard bij Rangers en Aston Villa. Hij is dus geen onbekende voor the Gers. Ook werkte Beale in het verleden in de jeugdopleidingen van Liverpool en Chelsea.

Michael Beale is the 18th manager of Rangers with the club delighted to confirm his appointment today.



?? https://t.co/y2LiNsBEyI pic.twitter.com/Tb3lkrEI23 — Rangers Football Club (@RangersFC) November 28, 2022

Als voetballer speelde Beale een aantal jaar voor Charlton Athletic, waarna zijn contract niet verlengd werd. Na mislukte proefperiodes bij FC Twente en verschillende clubs in de Verenigde Staten besloot hij op 21-jarige leeftijd om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Daarna zette Beale een zaalvoetbalclub op in zijn geboorteplaats Bromley, om zich vervolgens te focussen op zijn trainerscarrière.

The Athletic meldde vorige maand nog dat Beale op de radar stond van Wolverhampton Wanderers. De Engelse oefenmeester zou topprioriteit zijn boven Peter Bosz, maar uiteindelijk ging de Premier League-club met Julen Lopetegui aan de haal. Onder leiding van de Spaanse manager bungelt Wolves nog altijd onderaan de ranglijst op het hoogste niveau van Engeland. Bij Rangers gaat Beale nu aan de slag bij de nummer twee van de Scottish Premiership.