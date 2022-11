ADO-fan zorgt met ode voor zichtbare emotie bij Dick Advocaat

Maandag, 28 november 2022 om 19:20 • Wessel Antes • Laatste update: 19:23

Dick Advocaat kon het maandagochtend amper droog houden tijdens zijn persconferentie bij ADO Den Haag. Ron Jenner, een aanwezige fotograaf, maakte van het moment gebruik om een ode te brengen aan de 75-jarige hoofdtrainer. Advocaat had het vervolgens zichtbaar moeilijk om zijn emoties in bedwang te houden. “Nu moet ik uitkijken, anders ga ik mee.”

Waar Louis van Gaal in Qatar een verrassend compliment ontving van een Senegalese verslaggever, was het in Den Haag de beurt aan Advocaat. Omroep West Sport deelde een video van het moment op Twitter. “Ik ben heel erg zenuwachtig. Beter goed gepikt dan slecht verzonnen”, begint ADO-fan Jenner zijn betoog. “Ik ben nu 62 jaar en deze foto van jou heeft jarenlang aan mijn opklapbed gehangen. Dat is voor mij iets heel bijzonders.”

?? | Tijdens de persconferentie vroeg een 62-jarige fan van Dick Advocaat aandacht voor de nieuwe trainer van ADO. 'Dick is de man die de liefde voor de voetbalsport en vooral die voor ADO in ere heeft gehouden.' pic.twitter.com/PSH5hSQeXS — Omroep West Sport (@OmroepWestSport) November 28, 2022

Vervolgens gaat Jenner in emotionele toestand verder. “Wat ik nog veel meer bijzonder vind voor de club, is dat deze man, die zich met zoveel passie en liefde voor de voetbalsport inzet, nu weer zijn liefde geeft aan ADO Den Haag. Normaal krijg je een applaus als je dood bent, maar ik vind dat de gezamenlijke voetbalsport en alle mensen die hier bij zijn een groot applaus moeten geven aan deze man. Hij heeft de voetbalsport in Nederland, maar met name de liefde voor ADO, in ere gehouden. Dick, ik zou willen vragen of je dit shirt Oranje-shirt zou willen signeren.”

Advocaat geeft tijdens het signeren toe te vechten tegen zijn tranen. “Mooi gesproken hoor, goed gedaan. Nu moet ik uitkijken, anders ga ik mee.” Advocaat tekende, als opvolger van Dirk Kuijt, maandagochtend een contract in het Bingoal Stadion tot het einde van het seizoen. Helemaal een verrassing was dat niet: Advocaat kondigde vrijdag op televisie bij De Oranjewinter namelijk al aan dat hij de vacature waarschijnlijk in zou gaan vullen.