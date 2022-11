'Verrassende rentree op WK lonkt voor vrijwel herstelde Karim Benzema’

Maandag, 28 november 2022 om 18:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:28

Karim Benzema kan theoretisch gezien nog in actie komen op het WK in Qatar, zo meldt RMC Sport. Bondscoach Didier Deschamps riep na het bekendmaken van de blessure van de 34-jarige spits geen vervanger op. Benzema zou nu sneller herstellen dan verwacht.

De spits liep eerder op zaterdag 19 november tijdens de training van Frankrijk een dijbeenblessure op en dat leek hem zijn deelname aan het mondiale toernooi te kosten. Benzema gaf op Instagram aan dat hij zijn plek in de WK-selectie ter beschikbaar stelde aan een fitte speler, echter besloot Deschamps geen vervanger op te roepen. De doelpuntenmachine van Real Madrid behoort nog altijd tot de 26-koppige selectie van les Bleus en kan in theorie dus nog uitkomen op het WK in Qatar.

Bij Real Madrid verwacht men Benzema donderdag weer op het trainingsveld, al is het nog de vraag of hij al volledig kan meetrainen. Frankrijk is al zeker van de achtste finales na zeges op Australië (4-1) en Denemarken (2-1). Mogelijk kan Benzema later op het WK alsnog aansluiten bij de Franse selectie. Dat Deschamps heeft besloten om geen vervanger op te roepen, is in ieder geval reden tot speculatie.

De vraag is of de selectie van Frankrijk wel zit te wachten op een rentree van Benzema. L'Équipe schreef vorige week nog dat de sfeer in de kleedkamer 'lichter' was geworden na het vertrek van de spits. Aurélien Tchouaméni wilde deze geruchten echter na de zege op Denemarken de kop indrukken. “Ik wilde terugkomen op iets wat we lazen na het vertrek van Karim, het feit dat we ons beter voelden sinds hij niet meer bij de selectie zit. Dat is helemaal niet waar, want ook toen hij er was, ging het al heel goed.”