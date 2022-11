Gratis uitproberen: Scorelit zorgt dat iedere coach de juiste tools heeft

Maandag, 28 november 2022 om 17:25 • Justus Dingemanse

Alle succesvolle trainers in de professionele sport hebben een duidelijke visie. Met behulp van assistenten, software en videoanalyse brengen ze deze visie over op het hele team. Dit is een tijdrovende bezigheid. Die tijd heeft helaas niet iedere coach. Toch is het nu voor iedere coach mogelijk om op professioneel niveau met zijn team aan de slag te gaan.

Scorelit levert een efficiënte oplossing. Elke coach kan nu op basis van slimme templates en eenvoudig te gebruiken videotools zijn visie overbrengen aan het team. "Tijdens het WK draait alles in Nederland om voetbal, een fantastische tijd om de coaches gratis kennis te laten maken met onze software", aldus ex-prof en bedenker van Scorelit Jos Hooiveld.

Hooiveld legt uit waarom hij juist nu de lancering heeft gepland: "Zo'n WK is de ultieme inspiratie voor iedere speler om zich weer verder te willen ontwikkelen, vandaar ook dat we juist nu de nieuwe software gaan lanceren. Elke coach die zich tijdens het WK via Voetbalzone registreert mag de rest van het seizoen 2022/23 kosteloos gebruik maken van Scorelit. En daarna mag je van ons verwachten dat de kosten slechts een fractie zijn van alle andere systemen die momenteel voorhanden zijn."

Drie jaar ontwikkeling onder de fanatieke en enthousiaste leiding van Jos Hooiveld, heeft Scorelit gemaakt tot het online platform waarop individuele ontwikkeling binnen het teamverband centraal staat. Jos weet uit ervaring dat individuele aandacht vaak het verschil maakt op detailniveau. En dat details het verschil maken om succesvol en optimaal te presteren!

