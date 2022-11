Kudus schittert met dubbelslag en geeft Ghana zicht op knock-outfase

Maandag, 28 november 2022 om 16:00 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:15

Dankzij twee treffers van Mohammed Kudus heeft Ghana zijn eerste overwinning op het WK in Qatar geboekt. In Groep H werd Zuid-Korea met 2-3 geklopt. De Zuid-Koreanen keken bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar wisten in de tweede helft binnen drie minuten langszij te komen. Kudus werd echter de matchwinner en zo houdt Ghana zicht op plaatsing voor de knock-outfase.

Zuid-Korea kwam in drie van de laatste vijf WK-duels niet tot scoren en loste in twee van de laatste vier wedstrijden niet eens een schot op doel. Ghana wachtte al vijf wedstrijden op een overwinning op een WK. De Zuid-Koreanen begonnen fel aan de wedstrijd en doken in de eerste tien minuten veelvuldig op in het Ghanese strafschopgebied. Het leverde hen al snel zes corners op, maar tot echt grote kansen leidde dit niet. Na de stormachtige openingsfase kwam Ghana beter in het spel en prompt leidde dit tot de openingstreffer. Een scherp indraaiende vrije trap van Jordan Ayew kon door de Zuid-Koreanen niet worden weggewerkt en Mohammed Salisu tikte van dichtbij binnen. André Ayew kreeg de voorzet nog wel tegen de hand, maar de VAR zag geen reden om de goal af te keuren.

Nog geen tien minuten later verdubbelde Ghana de score. Kudus maakte zijn zesde interlandgoal en eerste WK-treffer ooit: 2-0. Opnieuw kwam de assist van Jordan Ayew die de bal op bijna exact dezelfde wijze indraaide als bij de 1-0. De Ajacied hoefde de bal alleen nog maar van achterhoofd te laten glijden om keeper Seung-gyu Kim te kloppen.

Net als in het eerste bedrijf schoten de Zuid-Koreanen uit de startblokken. Waar zij in de eerste 45 minuten bijna geen enkele bal tussen de palen kregen, was het nu vlot achter elkaar twee keer raak. Eerst kopte spits Cho Gue-sung vallend de bal richting de kruising, maar keeper Lawrence Ati Zigi had een stijlvolle redding in huis. Vijf minuten later kon Cho wel juichen. Invaller Lee Kang-in stond koud in het veld toen hij met een puntgave voorzet zijn spits bereikte en Cho al vallend raak kon koppen: 1-2. Twee minuten later zette hij zijn land zelfs op gelijke hoogte. Jin-su Kim gaf voor en de spits torende hoog boven de Ghanese defensie uit en knikte kiezelhard binnen.

Graag even uw aandacht voor dit moment in de 143ste minuut (exclusief blessuretijd) van Zuid-Korea op dit WK: spits Gue-Sung Cho kopt tussen de palen: 2-1. Kijk live mee: https://t.co/Bj0sg85zwr#WK2022 #ZKOGHA pic.twitter.com/33Dxac7HXU — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 28, 2022

Het Ghanese antwoord liet niet lang op zich wachten. Een lage voorzet vanaf links werd door Iñaki Williams totaal gemist. De bal kwam met enig fortuin voor de voeten van Kudus die zijn tweede van de wedstrijd binnen kon schuiven. Zuid-Korea rechtte de rug en een vrije trap van Lee werd ternauwernood naast getikt door Ati Zigi. Het slotoffensief van de Zuid-Koreanen was, mede door tien minuten blessuretijd, veelbelovend. Keer op keer werd de bal het Ghanese strafschopgebied ingepompt, maar de defensie van de Afrikanen hield stand. In de commotie na het laatste fluitsignaal kreeg de Zuid-Koreaanse bondscoach Paulo Bento nog de rode kaart van scheidsrechter Anthony Taylor.