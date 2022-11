Welke prijzen worden verdeeld op WK? Wat is de waarde van gouden medaille?

Zondag, 27 november 2022 om 12:00 • Laatste update: 16:00

Krijgt het nationale team dat het WK wint de originele WK-trofee of een replica? Hoeveel is de gouden medaille van de winnaars waard?

Vier jaar na de overwinning van Frankrijk in Rusland is het weer tijd voor het WK. In Qatar nemen 32 nationale teams het tegen elkaar op om te proberen de belangrijkste voetbaltrofee ter wereld te winnen.

Het is afwachten welk land de wereldbeker midden december (dan is de finale) in de lucht mag houden. Favorieten zijn onder andere Frankrijk (regerend kampioen), Brazilië, Argentinië, Duitsland, Spanje, Engeland en Portugal. Nederland en België behoren tot de outsiders.

Mag je de wereldbeker houden als je het WK wint?

Wie het WK wint, krijgt een replica van de wereldbeker. Het origineel gaat na de viering terug naar de FIFA. De trofee wordt voor de volgende vier jaar bewaard in een roestvrijstalen kist bedekt met kunstleer in het FIFA-hoofdkantoor in Zürich.

Tot 2002 mocht het winnende nationale team de beker houden tot de nieuwe editie van het toernooi, maar vanaf 2006 wordt de trofee niet meer uitgeleend, om schade en nieuwe gebruikssporen te voorkomen.

De geschiedenis van de wereldbeker en het materiaal

Silvio Gazzaniga, een Italiaanse beeldhouwer uit Milaan, is de bedenker van de huidige trofee, die de oude Rimet Cup verving. Gazzaniga's project werd gekozen uit 53 die werden ingediend bij de FIFA.

De beker vertegenwoordigt, zoals Gazzaniga zelf opmerkte, de vreugde en grootsheid van de atleet op het moment van de overwinning: het zijn twee gestileerde atleten die de hele wereld in vreugde ondersteunen.

De WK-trofee is 34 cm hoog. De diameter van de voet is 13 cm en weegt 6175 g.

Het materiaal? De trofee bevat vijf kilogram 18-karaats (75%) goud. Ook zijn er twee banden van halfedelsteen groen malachiet.