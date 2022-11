Welke spelers hebben de meeste WK-titels? Wie werd het vaakst wereldkampioen?

Zaterdag, 26 november 2022 om 19:45

Wie zijn de (oud-)voetballers met de meeste gewonnen WK's? Een ranglijst van de spelers met de meeste titels op het wereldkampioenschap.

Het winnen van het WK levert elke speler met de gouden medaille om zijn nek eeuwige roem op. Er zijn er maar weinigen die kunnen beweren dat ze ooit het WK hebben gewonnen.

Een select groepje slaagde er zelfs in om meerdere keren wereldkampioen te worden in hun spelerscarrière. Welke spelers hebben in de geschiedenis van het toernooi twee of meer editiis van de FIFA World Cup, zoals het toernooi officieel heet, gewonnen?

Pelé heeft de meeste WK's gewonnen

Pelé is de enige speler in de WK-geschiedenis die drie trofeeën heeft gewonnen. Hij won als zeventienjarige in 1958 en herhaalde zichzelf in 1962 en 1970. Een eeuwige legende.

Ook in 1966 nam Pelé deel aan het wereldkampioenschap, maar toen zonder eindzege als resultaat. De Braziliaanse oud-spits zal zijn record tot zeker 2026, en waarschijnlijk langer, in handen hebben.

Welke spelers hebben twee keer het WK gewonnen?

Het aantal spelers dat in staat was om twee keer het WK te winnen, ligt beduidend hoger. Het betreft Brazilianen, Italianen en een Argentijn.

Argentinië behaalde de wereldtitel in 1978 en 1986: alleen Daniel Passarella was er beide edities bij. Van Italië wonnen Giovanni Ferrari, Giuseppe Meazza, Guido Masetti en Eraldo Monzeglio het WK van 1934 en 1938.

De Brazilianen met twee titels op zak domineren: Bellini, Cafu, Castilho, Didì, Djalma Santos, Garrincha, Gilmar, Mauro, Nilton Santos, Ronaldo, Vavà, Mario Zagallo, Zito en Zozimo.

Wie kan in Qatar zijn tweede WK-titel bijschrijven?

Op het WK in Qatar zijn een aantal spelers actief die al een wereldtitel op zak hebben. Zij gaan in 2022 op zoek naar hun tweede. De namen zijn:

Frankrijk: Areola, Giroud, Griezmann, Lucas Hernández, Lloris, Mbappé, Pavard, Varane.

Duitsland: Götze, Neuer, Müller.

Spanje: Busquets.