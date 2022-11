Van Gaal lovend over pupil: ‘Mooi dat hij dit ook op zo'n podium kan’

Maandag, 28 november 2022 om 15:13 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:18

Op de persconferentie van maandagmiddag heeft Louis van Gaal lovend gesproken over Cody Gakpo. Met twee treffers in de eerste twee WK-duels is hij van enorme waarde voor Oranje. Volgens de bondscoach komt de PSV’er goed tot zijn recht omdat hij in z'n kracht speelt. Ook had Van Gaal mooie woorden over voor Vincent Janssen en Andries Noppert.

Van Gaal loofde de ontwikkeling die Gakpo doormaakt en pakte daarvoor ook de credits. “Ik kan maar één antwoord geven: ik zet hem in zijn kracht. En dat doe ik met al mijn spelers. Over het algemeen kan ik dat en doe ik dat. Ik had eigenlijk ook wel verwacht dat hij (Gakpo, red.) deze ontwikkeling zou doormaken. Ik denk dat hij zich nog veel verder gaat ontwikkelen. Het verbaast mij niets. Mooi dat hij dit ook op zo'n podium kan.”

GOAL! Oranje komt vroeg op voorsprong door een geweldige uithaal van Cody Gakpo #nedecu #wk2022https://t.co/iGJGLNJqjm pic.twitter.com/ioy0WaRTiQ — NOS Sport (@NOSsport) November 25, 2022

Op de persconferentie liet de keuzeheer zich ook ontvallen dat Memphis Depay in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar zal starten. Tegen Senegal startte Janssen in de spits, omdat Depay nog niet fit genoeg was voor een basisplaats. Naar Janssen toe was Van Gaal eveneens complimenteus. “Vincent is een teamspeler en in alle teamfuncties speelt hij op een hoog niveau. Daarom heb ik hem geselecteerd, bij Antwerp heeft hij ook veel gescoord. Dat is ook op een redelijk hoog niveau. En bij mij voldoet hij ook in alle teamfuncties. Ik heb een keuze uit meerdere spitsen. Hij is in het team gekomen omdat Memphis niet kon spelen. Hij kan in een elftal komen als een speler geblesseerd raakt. Ik ben heel tevreden over Vincent.”

Noppert

Onder de lat van het Nederlands elftal is Noppert inmiddels de onbetwiste nummer één. Volgens Van Gaal staat de nuchtere doelman stevig in de schoenen. “Ik denk dat Andries een persoonlijkheid heeft waarvan wij al aannamen dat hij niet onder de indruk zou zijn van het WK. We hebben hem voor de leeuwen gegooid. Wat heel belangrijk was, was hoe hij in de weken voor het WK heeft gespeeld bij zijn club (sc Heerenveen, red.). Daar heeft hij alleen maar de ballen gestopt die hij kon stoppen. Hij was in vorm. Dat is het andere argument waarom wij hem hebben opgesteld. Opbouwend kan hij ook de ballen geven die wij nodig hebben als team.”