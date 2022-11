Van Gaal verklapt één basisspeler tegen Qatar: ‘Kun je op je vingers natellen’

Maandag, 28 november 2022 om 14:59 • Jordi Tomasowa

Memphis Depay begint dinsdagmiddag tegen Qatar in de basis, zo onthult Louis van Gaal in een interview met de NOS. De spits van Barcelona speelde tegen Senegal (0-2 winst) ruim een half uur mee en viel vervolgens in het groepsduel met Ecuador (1-1) na rust in. Van Gaal acht Memphis na twee invalbeurten dus rijp voor zijn eerste basisplaats.

Nederland is al verzekerd van een plek in de knock-outfase van het WK. Op de persconferentie in aanloop naar het laatste groepsduel met Qatar gaf Van Gaal in eerste instantie aan geen risico met Memphis te zullen nemen. “Als we wereldkampioen willen worden, hebben we hem nodig. We moeten hem zo goed mogelijk naar de volgende wedstrijd brengen. Na de groepsfase is iedere wedstrijd belangrijk. Ook Memphis moet uiteindelijk leveren.”

Tegenover de NOS verklapte Van Gaal vervolgens dat Memphis tegen Qatar een uur kan meespelen. “En dan kun je op je vingers natellen dat hij gaat beginnen”, aldus de bondscoach. De spits kan zich dus opmaken voor zijn langverwachte rentree in de basis. Ruim twee maanden geleden raakte hij geblesseerd tijdens een Nations League-duel met Polen (0-2 winst).

“Als je vraagt of ik zelf al weer eerder had willen starten, dan is het eerlijke antwoord: ja", zei Depay zondag tegenover het Algemeen Dagblad. “Maar ik snap ook het traject dat de bondscoach voor ogen had. Ik voel me fit nu, de blessure was al geheeld en het lichaam reageert goed op inspanning, ook na een pittige training de dag na een wedstrijd. Dus ik denk dat ik klaar ben om in de basis te staan.”