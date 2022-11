‘De beste speler van dit WK’ heeft nog geen goede wedstrijd gespeeld

Frankrijk plaatste zich zaterdag als eerste land voor de knock-outfase van het WK. Een dubbelslag van Kylian Mbappé was tegen Denemarken voldoende voor een 2-1 zege, waarmee les Bleus op zes punten uit twee wedstrijden kwamen. Inmiddels leeft in Frankrijk de overtuiging dat het nationale team het WK gaat winnen, zegt GOAL-journalist David Kufi. Die vertelt aan Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden dat hij verwacht dat Mbappé tot beste speler van het toernooi verkozen zal worden.

Kufi genoot zaterdag met volle teugen van de heksenketel in Stadion 974. En niet alleen hij – ook de Fransen raakten compleet in extase. "Het was geweldig", vertelt Kufi. "De druk, de sfeer, eigenlijk alles. Met de juiste discipline kan Frankrijk het WK winnen. Na twee wedstrijden denkt men daar dat Mbappé de beste speler van dit WK wordt. Deze gast had een redelijke eerste helft en een redelijke twee, maar toen scoorde hij er twee. Kun je je dat voorstellen? Wat zegt dat over wanneer hij een goede wedstrijd speelt?"

"Hij zal de meeste doelpunten maken, de meeste assists geven, misschien de beste speler worden en een tweede WK-titel voor Frankrijk winnen", denkt ook Kufi zelf. De hype rondom Mbappé betekent volgens hem overigens niet dat de Fransen Karim Benzema al zijn vergeten. "We praten nog steeds over Benzema. Mensen zeiden dat zijn afwezigheid ontlastend zou zijn voor de bank en de rest van de selectie. Dat klopt niet. De spelers voelen dat ze iets missen. Wanneer ze op het veld staan, vechten ze nog steeds voor Benzema. Benzema is nog steeds met ons en we geven nog steeds om hem. Als mensen het niet meer over Benzema hebben, laat dat zien hoe veel diepte er zit in de Franse selectie", stelt Kufi.

Die 'diepte' straalt volgens de verslaggever af van het grote aantal uitblinkers in de Franse ploeg. Kufi somt op: "Antoine Griezmann neemt beide hoekschoppen, hij verdedigt, passt, geeft assists en is belangrijk buiten het veld. Ik hoop dat hij rust krijgt bij de volgende wedstrijd, dat verdient hij. Adrien Rabiot doet het fantastisch, evenals Tchouaméni. Oh, Theo Fernandez natuurlijk! Lucas Hernandez raakte geblesseerd en zijn broer stapte in. Het is aan hem om de familienaam eer aan te doen."

Frankrijk speelt komende woensdag het laatste groepsduel tegen hekkensluiter Tunesië. De Afrikanen behaalden vooralsnog slechts één punt, en vechten met Denemarken en Australië om het tweede ticket voor de knock-outfase. Alleen een wonder kan Frankrijk de groepswinst nog ontnemen. De regerend wereldkampioen zal dus vermoedelijk op 4 december in de achtste finale uitkomen tegen de nummer twee van Groep C.