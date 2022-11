Definitieve doorbraak in Den Haag: ‘Dat heb ik van Kuijt echt kunnen leren’

Dinsdag, 29 november 2022 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:00

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Xander Severina, die in een lastig seizoen zijn definitieve doorbraak beleeft bij ADO Den Haag. Door te leren van ervaren buitenspelers als Eljero Elia en Ricardo Kishna heeft de 21-jarige buitenspeler zich de afgelopen twee seizoenen enorm kunnen ontwikkelen.

Door Wessel Antes

Severina werd geboren in Rijswijk, de stad waar de hoofdmacht van ADO al enkele jaren trainingen afwerkt op Sportpark Prinses Irene. De vleugelflitser zelf begon een kleine drie kilometer verderop met voetballen op Sportpark Hoekpolder, bij Semper Altius. Op jonge leeftijd werd al duidelijk dat hij talent heeft. “Ik ben altijd een echte aanvaller geweest. Ik keek als kind dan ook graag naar video’s van creatieve spelers. Mijn voorbeelden waren Ronaldinho en Lionel Messi. Naar Messi kijk ik nog steeds heel graag.” Na de F-jes maakte Severina al snel de overstap naar Sparta Rotterdam.

“Ik weet nog goed hoe dat ging”, aldus Severina, die in 2008 aansloot in de jeugdopleiding van de Rotterdammers. “Er kwam een scout kijken van Sparta en na de wedstrijd ging hij naar mijn trainer toe om te vragen of mijn ouders aanwezig waren. Toen mochten mijn broer Jason en ik meedoen aan een talentendag. Hij viel uiteindelijk af, ik mocht bij Sparta komen spelen. Eerst had ik nog niet echt het besef dat ik bij een profclub speelde, maar in de loop der jaren kreeg ik dat wel door. Vooral door de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord, dat waren echt wedstrijden op hoog niveau.”

In 2018 viel Severina’s droom over het spelen van betaald voetbal in duigen. “Toen ik de overstap van de Onder 16 naar de Onder 17 moest maken, had ik een jaar achter de rug waarin ik langdurig geblesseerd was. Ik had bijna niet gespeeld. Daardoor kreeg ik de kans om wel bij de Onder 16 te blijven, maar niet met mijn leeftijdsgenoten te spelen. Na dat jaar vond Sparta dat ik mij niet genoeg had ontwikkeld als speler.” De Kasteelclub maakte de linkspoot kenbaar dat hij op zoek moest gaan naar een nieuwe club, waarna Severina aansloot bij amateurclub HV & CV Quick in Den Haag.

Severina als jeugdspeler van Sparta in duel met Ajacied Paul Fosu-Mensah (op de achtergrond Jurriën Timber)

Severina had er moeite mee om het vertrek bij Sparta te verwerken. “Ik dacht toen wel even: het is nu klaar. Ik moest weer opnieuw beginnen, bij een nieuwe club. Terug bij de amateurs. Gelukkig speelde Quick wel nog op een hoog niveau, dat was dan ook een bewuste keuze.” Uiteindelijk zette de aanvaller de knop om. “Ik had nog twee jaar in het jeugdvoetbal en er zijn genoeg spelers die vanuit de amateurs alsnog prof zijn geworden. Zelfs op oudere leeftijd. Ik heb die droom dus nooit opgegeven.”

In zijn tweede jaar bij Quick speelde de destijds negentienjarige Severina een wedstrijd tegen S.V. Den Hoorn. Langs de lijn stond een scout van ADO. “De club was net begonnen met een nieuw beloftenelftal, ADO Onder 21. Na de wedstrijd werd aan mij gevraagd of ik het zag zitten om bij ADO te gaan spelen. Daarna is alles heel snel gegaan.” In juli 2020 maakte Severina de overstap van Quick naar ADO, tien maanden later volgde zijn debuut in de Eredivisie.

“Dat had ik destijds totaal niet verwacht. In dat jaar had het coronavirus Nederland in een greep. Met het beloftenelftal had ik amper nog wedstrijden gespeeld. In de zes wedstrijden met ADO Onder 21 deed ik het wel goed, ik had een stuk of zes assists”, herinnert Severina zich nog goed. Tijdens een training met zijn eigen team kwam hoofdtrainer Ruud Brood hem ineens ophalen. “Hij vertelde me dat ik met het eerste moest meetrainen. Dat was wel bijzonder. Omdat het uit het niets kwam, voelde ik geen spanning. Daardoor ging het erg goed, denk ik. Mijn Eredivisie-debuut tegen FC Utrecht (1-4 nederlaag, red.) vond ik wel spannend. Ik mocht toen na rust invallen.”

Severina debuteerde op 4 april 2021 als profvoetballer in het Bingoal Stadion in Den Haag

In zijn debuutseizoen kwam Severina nog een tweede keer in actie tijdens een uitwedstrijd bij FC Twente. ADO degradeerde dat jaar uit de Eredivisie. Een niveau lager, in de Keuken Kampioen Divisie, moest Severina het in zijn eerste volledige seizoen bij de hoofdmacht voornamelijk doen met invalbeurten. “Daar had ik wel een beetje moeite mee. Als voetballer wil je natuurlijk zoveel mogelijk spelen. Gelukkig kan ik op zulke momenten altijd rekenen op mijn broer. Ook met mijn moeder en vrienden praat ik veel over het voetbal. Dat geeft mij houvast. Van dat seizoen heb ik geleerd om af en toe geduld te hebben. Mijn moment is uiteindelijk ook gekomen.”

Inmiddels is Severina een vaste basisspeler bij ADO. De jongeling weet goed van welke kwaliteiten hij het moet hebben. “Ik ben een snelle en technische buitenspeler met een goede traptechniek. Vooral mijn voorzet is echt een kwaliteit denk ik.” Toch blijft hij ook zelfkritisch. “In de omschakeling en op verdedigend vlak moet ik meer mijn steentje bijdragen. Ik heb nog een hoop te leren. Ook mijn rechterbeen moet echt nog beter.” In zeventien officiële wedstrijden (in alle competities) was Severina dit seizoen goed voor drie doelpunten en vier assists.

ADO staat momenteel op de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. “Dat is natuurlijk heel moeilijk”, aldus Severina. “Het voelt allemaal heel dubbel. Persoonlijk beleef ik een goed seizoen. Ik speel alles, maak mijn doelpunten en geef assists, maar uiteindelijk draait voetbal om het winnen van wedstrijden. Niemand had verwacht dat wij zo aan het seizoen zouden beginnen. Dat doet wel pijn.”

De buitenspeler is zeer dankbaar voor de kansen die hij kreeg van Dirk Kuijt. Van de ex-international van Oranje leerde Severina veel, zo zegt hij. “Hij was natuurlijk zelf een hele grote voetballer en stond regelmatig voorin op dezelfde posities als ik. Op trainingen heeft hij mij veel geholpen, bijvoorbeeld tijdens het afwerken. Dan kreeg ik tips over de manier waarop ik moet afronden. Dat heb ik van Kuijt echt kunnen leren.” ADO maakte afgelopen donderdag bekend niet verder te gaan met Kuijt als hoofdtrainer. Met Dick Advocaat krijgt de Haagse club opnieuw een gevestigde naam voor de selectie.

Severina tijdens de uitwedstrijd van ADO bij Telstar (0-0) dit seizoen

Bij ADO is Severina het inmiddels gewend om met grote namen op het veld te staan. Onder meer oud-internationals als Daryl Janmaat en Elia liepen de afgelopen jaren in Den Haag rond. Met teamgenoot Kishna, die in het verleden speelde voor grote clubs als Ajax, Lazio en LOSC Lille, praat Severina regelmatig. “Vorig seizoen heeft hij mij echt geholpen. Het is een mooie ervaring om met jongens als Elia en Kishna te mogen spelen. Op de trainingen moet ik dan kijken wat ik van ze kan meepikken. Op het gebied van loopacties bijvoorbeeld.”

In Den Haag ligt Severina nog vast tot medio 2023. Onlangs maakte Voetbalzone bekend dat hij belangstelling geniet van meerdere Eredivisie-clubs, waaronder Sparta. Ook Serie A-clubs als Sassuolo en Torino houden zijn prestaties nauwlettend in de gaten. Severina zelf zegt zich daar niet mee bezig te houden. “Ik wil me nu gewoon focussen op mijn spel en op ADO. Ik weet nog niet wat mijn volgende stap gaat zijn. Ik heb wel al gesprekken gevoerd met de club, maar we zijn er nog niet uit. Het is aan mij om mezelf te ontwikkelen en nog belangrijker te worden voor het elftal. We moeten nu de draad oppakken en de weg omhoog inslaan.”

In de toekomst zou Severina interlandvoetbal kunnen spelen voor zowel Nederland als Curaçao. Veel in Nederland geboren spelers gingen hem in de afgelopen jaren al voor met een keuze voor Curaçao. “Ik zou daar zeker ook voor openstaan. Als ik word gevraagd zou ik dat meteen doen. Een goede vriend van mij, Nigel Thomas (Paços de Ferreira, red.), heeft die keuze ook gemaakt. Van hem hoor ik goede verhalen, dus ik hoop dat die kans voor mij ook komt.”

Paspoort

Naam: Xander Severina

Club: ADO Den Haag

Leeftijd: 21

Positie: aanvaller

Lengte: 185 cm

Aantal wedstrijden: 34

Sterke punten: snelheid, techniek, voorzet