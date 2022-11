Van Gaal sluit eerste speelminuten niet uit: ‘Hij kan een stap maken’

Maandag, 28 november 2022 om 13:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:04

Louis van Gaal is positief over de ontwikkeling van Xavi Simons. De negentienjarige aanvallende middenvelder wacht nog op zijn eerste speelminuten in het grote Oranje. Op de persconferentie in aanloop naar het laatste groepsduel met Qatar geeft Van Gaal te kennen een stijgende ontwikkeling bij Simons te zien.

Simons maakte op de afgelopen trainingen indruk op de bondscoach. “Ik heb toevallig gezegd tegen Xavi dat hij een stap zou kunnen maken (naar de basis, red.)”, geeft Van Gaal aan. “Tijdens de trainingen zie ik hoe hij zich tot de rest verhoudt en of hij lef toont of niet. Ik neem waar dat hij als speler een stijgende ontwikkeling doormaakt, dat hij probeert uit te voeren wat we van hem verlangen."

Xavi Simons solliciteert volgens Van Gaal naar een debuut in het Nederlands Elftal ?? pic.twitter.com/k9QxarRCEA — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2022

Mocht Van Gaal ervoor kiezen om Simons dinsdag tijdens het laatste groepsduel van Oranje met Qatar speeltijd te geven, dan maakt hij naast zijn WK-debuut tevens zijn interlanddebuut. Van Gaal wil nog niet prijsgeven of de aanvallende middenvelder ook daadwerkelijk in het laatste groepsduel van Oranje speelminuten gaat maken. “Het hangt af van de wedstrijd of de stap die hij dichterbij is gekomen, ook daadwerkelijk voor een wisseling van de wacht zorgt. Het hangt ook af van hoe de tegenstander speelt.”

Nederland lijkt tegen Qatar weer in het 5-3-2-systeem aan te treden. “Het zou kunnen dat ik het systeem op een gegeven moment ga aanpassen, maar daar voorzie ik op dit moment nog niet de noodzaak in.” Van Gaal verwacht dat zijn backs tegen het gastland meer aanvallende inbreng dan tijdens de eerste twee groepsduels zullen hebben. “De systemen waar we tegen speelden, konden dat goed bestrijden en dat heeft ook te maken met de balbezitoplossingen die we als team moeten vinden. Zeker tegen Ecuador waren die niet goed genoeg. Dan kun je de wingbacks ook niet bereiken. Maar we gaan daar natuurlijk wel verbetering in maken.”