El Khannouss moet Ajax links laten liggen: ‘Ik zou lekker bij Genk blijven’

Maandag, 28 november 2022 om 13:36 • Kevin van Buuren • Laatste update: 14:36

Zaakwaarnemer Khalid Sinouh raadt Bilal El Khannouss aan om de interesse van Ajax aan zijn persoon voorbij te laten gaan. De achttienjarige middenvelder van Genk kwam ter sprake tijdens het programma Leeuwen van Voetbalzone, na de WK-wedstrijd België – Marokko (0-2). Zaterdag maakte de vader van El Khannouss tegenover Het Belang van Limburg bekend dat de Amsterdamse club het talent al volgt sinds zijn dertiende.

“Ik zou lekker bij Genk blijven”, zo luidt het advies van Sinouh aan de Belgische Marokkaan. “Ik weet hoe het werkt bij Ajax. Dan ga je naar Jong Ajax. Minuten maken, wennen aan het systeem, wennen aan de fysieke arbeid die van je gevraagd wordt en dan maak je de volgende stap. Maar als je die stap niet maakt, dan heb je een probleem. Ik zou lekker bij Genk blijven als ik die speler was, want daar word je gewaardeerd. Hij speelt daar ook”, licht de oud-keeper zijn mening toe.

Ali Boussaboun, die naast Sinouh plaatsnam in de analistenstoel van Leeuwen vindt dat Ajax sowieso een poging moet wagen voor El Khannouss, die door Transfermarkt wordt getaxeerd op 4,5 miljoen euro. “Ajax maakt bijna nooit verlies. Als je iemand voor vijf miljoen koopt, gaat hij voor minimaal vijf miljoen weg.” Sinouh sluit erbij aan dat de Amsterdammers het Ajax zijnde 'zeker‘ moet doen. “Maar dan komt de vraag: moet de speler het doen? Nee. En ook als zijn agent zou ik nee zeggen”, besluit de zaakwaarnemer, die overigens niet de belangen van El Khannouss behartigt.

El Khannouss is dit seizoen bezig zijn naam in de voetbalwereld te vestigen. Van de zeventien mogelijke wedstrijden voor Genk startte hij er vijftien. Hij scoorde nog niet voor de huidige koploper van België, maar gaf wel één assist. Ondanks zijn marginale rendement werd het talent door bondscoach Walid Regragui opgenomen in de WK-selectie van Marokko. Vooralsnog blijft zijn debuut echter uit. Sinouh beschrijft El Khannouss als een ‘typisch Marrokkaanse speler’. “Wendbaar, technisch vaardig en intelligent, ik twijfel alleen aan zijn fysieke gesteldheid.”