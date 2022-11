‘Full circle’: Dick Advocaat maakt seizoen af als trainer van ADO Den Haag

Maandag, 28 november 2022 om 11:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:00

Dick Advocaat is officieel de opvolger van Dirk Kuijt bij ADO Den Haag. De 75-jarige oefenmeester tekent een contract in het Bingoal Stadion tot het einde van het seizoen. Helemaal een verrassing is dat niet: Advocaat kondigde vrijdag op televisie namelijk al aan dat hij de vacature waarschijnlijk in zou gaan vullen.

Kuijt kreeg afgelopen donderdag na een teleurstellende seizoenstart de zak in Den Haag. Amper een dag later werd bekend dat Advocaat al lang en breed benaderd was om het roer over te nemen. "Ze hebben gevraagd of ik trainer wil worden", zei de Kleine Generaal bij De Oranjewinter. "Ik heb gezegd dat ik ervoor opensta. Juist omdat ze zeventiende staan vind ik het interessant. De kans is zeer groot dat ik het ga doen."

Advocaat geeft nu gehoor aan zijn woorden. ADO maakt maandagochtend bekend dat het de geboren Hagenaar tot het einde van het seizoen heeft vastgelegd. "Ik ga niet ontkennen dat het heel bijzonder is om terug te keren", laat de voormalig speler en technisch adviseur van de Hofstadclub optekenen op de website. "Misschien is het voor sommigen een verrassing dat ik toch weer terugkeer als hoofdtrainer op de Nederlandse velden. Deze kans kon ik echt niet aan mij voorbij laten gaan. We kennen allemaal de huidige sportieve situatie van de club en het doel dat we met zijn allen hebben is heel duidelijk. Op dit moment heeft ADO Den Haag betere resultaten nodig."

Advocaat staat zo voor alweer zijn 27ste (!) klus als hoofdtrainer. Eerder stond hij onder meer aan het roer bij PSV, Feyenoord, AZ, Rangers, Borussia Mönchengladbach en de nationale teams van België, Rusland, Zuid-Korea en Servië. Driemaal was hij Nederlands bondscoach. De laatste klus van Advocaat dateert van vorig jaar: toen nam hij de honneurs waar bij het Iraakse nationale elftal. Bij ADO zal Advocaat geassisteerd worden door Saïd Bakkati, die tussen 2019 en 2021 bij Feyenoord ook al als zijn rechterhand fungeerde.