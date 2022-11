Ajax met 27-koppige selectie op trainingskamp; Ocampos opvallende afwezige

Maandag, 28 november 2022 om 12:28 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:32

Ajax is maandag voor een winters trainingskamp met 27 spelers naar Marbella afgereisd zonder Sevilla-huurling Lucas Ocampos. Dit meldt de club op de eigen website. Waarom de Argentijn afwezig is heeft Ajax niet gemeld. Het voedt de geruchten dat hij op weg naar de uitgang is in Amsterdam.

Ocampos wordt sinds deze zomer gehuurd van Sevilla, maar speelt amper in Amsterdam. De teller staat tot nu toe op zes wedstrijden waarin hij pas 114 minuten speelde. Hij produceerde daarin nog geen enkele treffer of assist. Een aantal weken geleden sijpelden er al geruchten door dat hij zijn laatste wedstrijd in Amsterdam al gespeeld zou hebben. De Amsterdammers wilden Ocampos afgelopen zomer in eerste instantie voor twintig miljoen euro overnemen van Sevilla, maar de Raad van Commissarissen stak daar een stokje voor. Ook een bod van vijftien miljoen euro werd als te hoog gezien en dus werd de Argentijn gehuurd van Sevilla. Inmiddels heeft de Spaanse club in Jorge Sampaoli een nieuwe trainer en hij zou Ocampos terug willen halen. Volgens AS had de oefenmeester er bij de clubleiding op aangedrongen om zijn landgenoot terug te halen uit Amsterdam.

?? Maarten Stekelenburg ?? Jay Gorter ?? Calvin Bassey ?? Owen Wijndal ?? Ahmetcan Kaplan ?? Devyne Rensch ?? Florian Grillitsch ?? Youri Regeer ?? Brian Brobbey ?? Lorenzo Lucca ?? Francisco Conceição ?? Youri Baas#MidSeason ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) November 28, 2022

Ajax reisde maandag af naar Zuid-Spanje en blijft daar tot en met aanstaande zaterdag. De internationals van Ajax die aanwezig zijn op het WK in Qatar zijn daar logischerwijs niet bij. Remko Pasveer, Jurriën Timber, Daley Blind, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn zijn dus niet van de partij. Ook aanvoerder Dusan Tadic, Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Jorge Sánchez zijn voor hun landen actief op het WK. Vanwege de afwezigheid van al deze internationals heeft trainer Alfred Schreuder enkele spelers van Jong Ajax en Ajax O18 meegenomen op trainingskamp. Zij krijgen de komende week de kans zich te laten zien aan de technische staf van de Amsterdammers.