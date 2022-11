Uitzinnige Mazraoui bombardeert Marokko meteen tot titelfavoriet

Maandag, 28 november 2022 om 11:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:25

Noussair Mazraoui kan zijn geluk niet op na de 0-2 zege van Marokko op België. De Leeuwen van de Atlas staan na twee wedstrijden op vier punten in Groep F, waardoor ze nog altijd goede kans maken op de knock-outfase. Mazraoui durft echter veel groter te dromen, en noemt Marokko na afloop zelfs favoriet voor de wereldtitel. "Zo moet je ook het toernooi ingaan, want anders ga je niks bereiken", aldus de back.

Het lag tot kort voor de aftrap nog in het ongewisse of Mazraoui überhaupt mee zou kunnen spelen tegen België. De voormalig Ajacied viel in het eerste groepsduel met Kroatië (0-0) uit met een heupblessure. Mazraoui speelde echter de hele wedstrijd, en werd zo deelgenoot van een fraai resultaat. Hij was dan ook in jubelstemming achteraf.

"Dit gevoel is onbeschijfelijk", liet de back van Bayern München optekenen door de Arabische pers. "Voor mijzelf en voor iedereen die ons steunt. Ik ben zo blij dat we alle Marokkaanse fans blij kunnen maken. Hopelijk plaatsen we ons tegen Canada voor de achtste finale." Canada, de nummer vier in Groep F, is al uitgeschakeld; Marokko is op doelsaldo (2-0) tweede achter Kroatië (4-1).

Die tweede plek zegt in Mazraoui's optiek echter niets over de titelkansen van de Afrikanen. "Voor het WK antwoordde ik al ‘Marokko’ op de vraag wie hier favoriet is. Zo moet je ook het toernooi ingaan, want anders ga je niks bereiken", vindt de geboren Leiderdorper. Mazraoui is bezig aan zijn eerste mondiale eindtoernooi met zijn land. Hij kwam in 2019 al wel uit op de Afrika Cup, maar ten tijde van het WK in 2018 moest hij zijn doorbraak bij Ajax nog beleven.

Ziyech ziet België knock-outfase niet eens halen

Hakim Ziyech was niet echt onder de indruk van het spel dat de Belgen zondag vertoonden. De spelmaker van Chelsea vond Kroatië een lastigere tegenstander. "Kroatië was veel sterker, we hadden moeite om hen onder druk te zetten. Tegen de Belgen ging dat veel beter, ook doordat zij veel fouten maakten. Onze supporters gaven ons vleugels en duwden ons naar de zege", sprak Ziyech zondag.